Резерв, СЕС та арбітраж: як бізнесу використовувати установку зберігання енергії

Під час відключень батарея може підтримувати роботу важливого обладнання. У сонячний день — зберігати електроенергію, яку підприємство не встигає використати. У години високих цін — допомагати зменшувати споживання з мережі. Одна установка зберігання енергії (УЗЕ) може виконувати всі ці завдання, якщо її характеристики, схема підключення та налаштування відповідають потребам об’єкта.

Про це повідомляє Yasno.

Резерв

У сценарії резервного живлення головне завдання батареї — забезпечити електроенергією визначене обладнання, коли зникає зовнішнє постачання.

Перед тим, як вибрати УЗЕ, варто зрозуміти, що саме має продовжувати працювати від неї та як довго. Від цього залежать необхідна потужність системи й запас енергії.

Водночас сама наявність батареї ще не означає, що об’єкт матиме живлення під час відключення: обладнання та схема підключення повинні підтримувати автономну роботу з безпечним відокремленням від мережі.

Для цього сценарію встановлюють резерв заряду, який не витрачається на щоденну економію. Що більший запас підприємство залишає на випадок відключення, то менше енергії доступно для інших завдань.

Сонячна електростанція+УЗЕ

СЕС+УЗЕ — це поєднання сонячної електростанції та установки зберігання енергії. Така система допомагає узгодити виробництво електроенергії з графіком її споживання.

Наприклад, удень СЕС виробляє більше, ніж підприємству потрібно в цей момент. Надлишок можна спрямувати в батарею, а використати його ввечері, коли генерація зменшиться, а обладнання ще працюватиме.

Арбітраж

У цьому сценарії батарею заряджають, коли електроенергія коштує менше, а накопичений заряд використовують, коли ціна зростає. Завдяки цьому підприємство може скоротити закупівлю дорожчої електроенергії з мережі. Сонячна станція для такого сценарію не обов’язкова.

Однак різниця цін має відображатися в умовах оплати електроенергії конкретного споживача. Якщо ціна для нього однакова протягом доби, просте перенесення споживання між годинами саме собою не дасть економії.

Під час розрахунку також враховують втрати енергії при заряджанні та розряджанні, зношення батареї, споживання, обмеженість за технічними умовами, можливість продажу тощо. Тому різниця між ціною в дешеві та дорогі години ще не дорівнює чистій вигоді.

Як поєднати сценарії в одній системі

Батарея може працювати за кількома сценаріями протягом доби. Наприклад, зберігати визначений резерв на випадок відключення, приймати надлишок сонячної генерації вдень і віддавати доступну понад резерв енергію в години високої вартості електроенергії.

Керувати таким графіком допомагає EMS — система енергоменеджменту. Залежно від функціональності та налаштувань вона враховує споживання об’єкта, генерацію СЕС, ціни, рівень заряду й обмеження обладнання та визначає, коли заряджати або розряджати батарею.

При цьому сценарії потребують чітких пріоритетів. Якщо для підприємства найважливіша готовність до відключень, можливості заробити на різниці цін або зменшити витрати, доведеться узгоджувати з необхідним запасом заряду.