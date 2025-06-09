Ситуація на ЗАЕС: 6 із 7 стовпів ядерної безпеки повністю або частково порушені — Finance.ua

Ситуація на ЗАЕС: 6 із 7 стовпів ядерної безпеки повністю або частково порушені Сьогодні 19:26 — Енергетика

Ситуація на ЗАЕС: 6 із 7 стовпів ядерної безпеки повністю або частково порушені

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Маріано Гроссі повідомив, що жоден реактор Запорізької АЕС не може бути перезапущений через нестабільну ситуацію з ядерною безпекою, спричинену російсько-українською війною.

Про це він заявив під час відкриття Ради керуючих МАГАТЕ у Відні.

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«Усі шість реакторів ЗАЕС перебувають у стані холодного зупину. Згідно з рекомендаціями агентства, жоден реактор не повинен бути перезапущений, доки війна загрожує ядерній безпеці та захищеності на ЗАЕС. Залежність реакторів від підземних вод для охолодження залишається тимчасовим рішенням у їхньому стані холодного зупину», — сказав Гроссі.

Минулого тижня під час візиту в Україну на зустрічах з Президентом Володимиром Зеленським та іншими українськими високопосадовцями обговорював ситуацію на ЗАЕС та важливість постійної присутності МАГАТЕ на станції.

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Ситуація на ЗАЕС залишається крихкою: шість із семи стовпів ядерної безпеки повністю або частково порушені, а зовнішнє електропостачання залишається вкрай уразливим.

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