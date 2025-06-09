Ситуація на ЗАЕС: 6 із 7 стовпів ядерної безпеки повністю або частково порушені — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Ситуація на ЗАЕС: 6 із 7 стовпів ядерної безпеки повністю або частково порушені

Енергетика
68
Ситуація на ЗАЕС: 6 із 7 стовпів ядерної безпеки повністю або частково порушені
Ситуація на ЗАЕС: 6 із 7 стовпів ядерної безпеки повністю або частково порушені
Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Маріано Гроссі повідомив, що жоден реактор Запорізької АЕС не може бути перезапущений через нестабільну ситуацію з ядерною безпекою, спричинену російсько-українською війною.
Про це він заявив під час відкриття Ради керуючих МАГАТЕ у Відні.
Читайте також
«Усі шість реакторів ЗАЕС перебувають у стані холодного зупину. Згідно з рекомендаціями агентства, жоден реактор не повинен бути перезапущений, доки війна загрожує ядерній безпеці та захищеності на ЗАЕС. Залежність реакторів від підземних вод для охолодження залишається тимчасовим рішенням у їхньому стані холодного зупину», — сказав Гроссі.
Минулого тижня під час візиту в Україну на зустрічах з Президентом Володимиром Зеленським та іншими українськими високопосадовцями обговорював ситуацію на ЗАЕС та важливість постійної присутності МАГАТЕ на станції.
Читайте також
Ситуація на ЗАЕС залишається крихкою: шість із семи стовпів ядерної безпеки повністю або частково порушені, а зовнішнє електропостачання залишається вкрай уразливим.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems