МАГАТЕ розповіло про перевірку Чорнобильської АЕС після удару росіян — Finance.ua
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МАГАТЕ розповіло про перевірку Чорнобильської АЕС після удару росіян

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Експерти МАГАТЕ оглянули місце удару безпілотника по саркофагу реактора Чорнобильської атомної електростанції (ЧАЕС) і не зафіксували підвищення рівня радіації.
Висновок оприлюднено у звіті на сайті організації. Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі повідомив, що українські пожежники працюють цілодобово, щоб повністю загасити невеликі пожежі, що тліють після удару російського дрону.
У звіті зазначено, що власні виміри групи експертів МАГАТЕ показали, що рівень радіації залишився в нормі щодо тих показників, які МАГАТЕ зафіксувало на момент початку постійної присутності на об’єкті близько двох років тому, йдеться у звіті.
«Це був явно дуже серйозний інцидент, коли дрон вдарив та пошкодив велику захисну конструкцію на великому ядерному об’єкті. Як я неодноразово заявляв під час цієї руйнівної війни, атакувати ядерний об’єкт абсолютно заборонено, цього ніколи не повинно відбуватися», — прокоментував Гроссі.
Ударний дрон, що впав на дах саркофагу, пробив дірку діаметром близько 6 м, також пошкоджено обладнання та електричні кабелі. «Однак опорні балки конструкції, схоже, не зазнали серйозних пошкоджень», — йдеться у звіті.
Через добу на місці інциденту ще відчувався запах горілого пластику, було видно дим від пожежі, що почалася через горіння матеріалу поверхні саркофагу, ймовірно, легкозаймистого, сказано у звіті МАГАТЕ. Збитки від удару оцінені як значні.
Групі МАГАТЕ також показали частину уламків безпілотника, що залишилися на місці, включаючи частини крил. Пошкодженого безпілотника витягли українські фахівці і вивезли для подальшого аналізу.
14 лютого російський дрон упав на ЧАЕС. Коментуючи подію, український президент Володимир Зеленський заявив: «Російський ударний дрон із фугасною бойовою частиною влучив цієї ночі в укриття, що береже світ від радіації зруйнованого 4-го енергоблоку Чорнобильської атомної станції».
Зеленський нагадав, що це укриття Україна будувала разом з іншими країнами Європи та світу, разом з Америкою.
За матеріалами:
УНІАН
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