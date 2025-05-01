Україна продовжує ремонт конфайнмента над ЧАЕС — МАГАТЕ Сьогодні 18:45

Україна продовжує ремонт конфайнмента над ЧАЕС — МАГАТЕ

Українські інженери та будівельники продовжують ремонт нового безпечного конфайнмента (НБК) над об’єктом Укриття на Чорнобильській АЕС, пошкодженим внаслідок російської атаки на початку цього року.

Про це розповіло Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) з посиланням на заяву генерального директора Рафаеля Гроссі в четвер, 30 квітня.

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Група МАГАТЕ, що працює на ЧАЕС, недавно відвідала НБК, щоб обговорити зусилля, що тривають на об’єкті, з оцінювання структурної цілісності будівлі після атаки, яка сталася майже три місяці тому, та поспостерігати за ремонтом внутрішнього і зовнішнього облицювання для запобігання проникненню води.

«Сьогодні на об’єкті зосереджені зусилля на оцінці повного масштабу збитків, а також на проведенні короткострокових ремонтних робіт. Очевидно, що споруда для утримання, побудована за величезні гроші і за значної міжнародної підтримки, зазнала значної шкоди», — зауважив Гроссі.

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За його словами, внаслідок пошкодження не сталося жодного радіоактивного викиду і НБК здатний продовжувати виконувати свою захисну функцію.

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