Україна продовжує ремонт конфайнмента над ЧАЕС — МАГАТЕ — Finance.ua
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Україна продовжує ремонт конфайнмента над ЧАЕС — МАГАТЕ

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Україна продовжує ремонт конфайнмента над ЧАЕС — МАГАТЕ
Україна продовжує ремонт конфайнмента над ЧАЕС — МАГАТЕ
Українські інженери та будівельники продовжують ремонт нового безпечного конфайнмента (НБК) над об’єктом Укриття на Чорнобильській АЕС, пошкодженим внаслідок російської атаки на початку цього року.
Про це розповіло Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) з посиланням на заяву генерального директора Рафаеля Гроссі в четвер, 30 квітня.
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Група МАГАТЕ, що працює на ЧАЕС, недавно відвідала НБК, щоб обговорити зусилля, що тривають на об’єкті, з оцінювання структурної цілісності будівлі після атаки, яка сталася майже три місяці тому, та поспостерігати за ремонтом внутрішнього і зовнішнього облицювання для запобігання проникненню води.
«Сьогодні на об’єкті зосереджені зусилля на оцінці повного масштабу збитків, а також на проведенні короткострокових ремонтних робіт. Очевидно, що споруда для утримання, побудована за величезні гроші і за значної міжнародної підтримки, зазнала значної шкоди», — зауважив Гроссі.
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За його словами, внаслідок пошкодження не сталося жодного радіоактивного викиду і НБК здатний продовжувати виконувати свою захисну функцію.
За матеріалами:
Корреспондент.net
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