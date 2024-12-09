Україна отримає 7 мільйонів євро на відновлення ЧАЕС — Finance.ua
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Україна отримає 7 мільйонів євро на відновлення ЧАЕС

Казна та Політика
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Україна отримає 7 мільйонів євро на відновлення ЧАЕС
Україна отримає 7 мільйонів євро на відновлення ЧАЕС
Країни-вкладники Рахунку міжнародного співробітництва для Чорнобиля анонсували виділення близько 7 млн євро на розвиток Чорнобильської зони відчуження.
Про це повідомила міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Світлана Гринчук у фейсбуці.
«Канада заявила про свої плани перевести 5 млн євро із фонду, який нещодавно закрили у росії. Єврокомісія додає 1,7 млн євро до 5 млн, які були надані раніше. Також буде додано внесок Бельгії», — розповіла міністр про результати засідання Асамблеї країн-вкладників рахунку, організованому Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР).
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За її словами, кошти вкладників буде спрямовано на відновлення зруйнованого та пошкодженого під час російської окупації обладнання Чорнобильської АЕС.
Міністр запевнила, що робота з відновлення Чорнобильської зони триватиме. Так, 5 червня набув чинності закон України про ратифікацію Рамкової угоди між Україною та European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) про діяльність Рахунку міжнародного співробітництва для Чорнобиля.
За матеріалами:
Економічна Правда
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