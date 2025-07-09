Енергоатом заявляє, що з нього примусово стягнули 126 мільйонів на погашення боргів ЗАЕС — Finance.ua

Енергоатом заявляє, що з нього примусово стягнули 126 мільйонів на погашення боргів ЗАЕС Сьогодні 15:28 — Енергетика

Енергоатом заявляє, що з нього примусово стягнули 126 мільйонів на погашення боргів ЗАЕС

У «НАЕК «Енергоатом» заявили про небезпечне для енергетичної безпеки країни рішення про виключення товариства з переліку підприємств, вчинення виконавчих дій щодо яких було зупинене на період дії воєнного стану.

Про це повідомила пресслужба компанії.

«Це стало підставою для примусового стягнення Державною виконавчою службою 126 млн грн з рахунку Енергоатома. Ці кошти, замість фінансування ремонтної кампанії енергоблоків, вже вилучені з рахунків товариства», — заявили в компанії.

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Списання стосується виключно заборгованості ЗАЕС, яка знаходиться під окупацією рф і відповідно під обставинами форс-мажору.

«Подальші кроки Державної виконавчої служби зі списання коштів з рахунку товариства можуть призвести до критичного фінансового стану підприємства», — очікують в «Енергоатомі».

Зазначається, що такі рішення ставлять під загрозу:

своєчасне завершення планових ремонтів на атомних електростанціях до опалювального сезону;

стабільну роботу енергоблоків, що забезпечують до 60% електроенергії країни;

виконання контрактів із міжнародними партнерами;

соціальні виплати понад 30 тисячам працівників підприємства.

У компанії закликають переглянути та скасувати відповідний наказ Мінстратегпрому, повернути Енергоатому статус підприємства критичної інфраструктури та забезпечити захист державної енергетичної компанії від фінансового тиску.

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