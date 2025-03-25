Ремонтна кампанія на АЕС: в Енергоатомі планують скоротити терміни там, де це можливо — Finance.ua
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Ремонтна кампанія на АЕС: в Енергоатомі планують скоротити терміни там, де це можливо

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НАЕК «Енергоатом» впроваджує всі необхідні заходи, щоб якомога швидше повертати до мережі атомні енергоблоки після ремонту.
Про це в ефірі програми «Енерго LIVE» повідомив в.о. голови правління Енергоатома Петро Котін, передає Укрінформ із посиланням на компанію.
Основний захід, за словами Котіна, це перевантаження ядерних блоків паливом; його виконують раз на рік.
«Одночасно з перевантажувальною кампанією проводяться інші необхідні ремонтні роботи — по відновленню стану обладнання, приведенню його до найвищих стандартів <…> Роботи сплановані так, щоб їх можна було виконувати паралельно, щоб після перевантаження палива блок повертався в енергомережу України», — пояснив Котін.
Він нагадав, що торік на українських АЕС уже було скорочення термінів ремонтів. І нинішнього року також планується скорочення термінів там, де це можливо.
За матеріалами:
Укрінформ
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