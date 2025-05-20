Енергоатом у першому кварталі сплатив до бюджету ₴12,6 мільярда податків — Finance.ua

Енергоатом у першому кварталі сплатив до бюджету ₴12,6 мільярда податків Сьогодні 18:33 — Фондовий ринок

Енергоатом у першому кварталі сплатив до бюджету ₴12,6 мільярда податків

НАЕК «Енергоатом» у січні-березні 2025 року сплатив 12,6 млрд грн податків та інших платежів.

Про це повідомляє пресслужба компанії у Телеграмі.

«За перші три місяці 2025 року товариством сплачено до бюджету України 12,6 млрд грн у вигляді податків, обов’язкових платежів та єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що це на 5,7 млрд грн більше, якщо порівняти з І кварталом минулого року.

Укрінформ За матеріалами:

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