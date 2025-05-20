Енергоатом у першому кварталі сплатив до бюджету ₴12,6 мільярда податків — Finance.ua
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Енергоатом у першому кварталі сплатив до бюджету ₴12,6 мільярда податків

Фондовий ринок
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Енергоатом у першому кварталі сплатив до бюджету ₴12,6 мільярда податків
Енергоатом у першому кварталі сплатив до бюджету ₴12,6 мільярда податків
НАЕК «Енергоатом» у січні-березні 2025 року сплатив 12,6 млрд грн податків та інших платежів.
Про це повідомляє пресслужба компанії у Телеграмі.
«За перші три місяці 2025 року товариством сплачено до бюджету України 12,6 млрд грн у вигляді податків, обов’язкових платежів та єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування», — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що це на 5,7 млрд грн більше, якщо порівняти з І кварталом минулого року.
За матеріалами:
Укрінформ
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