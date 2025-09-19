0 800 307 555
Україна домовляється з міжнародними партнерами щодо фінансування зарплат військових

Казна та Політика
Міністр фінансів Сергій Марченко повідомив, що уряд веде активні переговори з міжнародними партнерами щодо залучення їх коштів для фінансування сектору безпеки та оборони.
Про це він повідомив під час питань до уряду у Верховній Раді, передає Економічна правда.
«Ми переконуємо партнерів спрямовувати ресурси не лише на громадянські потреби, а й сектор безпеки та оборони», — наголосив Марченко.
Він зазначив, що це один із ключових пріоритетів, які президент поставив перед урядом: знайти надійні джерела покриття оборонних витрат у середньостроковій перспективі.
Міністерство оборони вже підготувало попередні розрахунки: визначено кількість військовослужбовців, необхідних після завершення активної фази війни, та обсяги фінансування за категоріями. Ці дані стануть основою для спільних дій уряду та міжнародних партнерів.
Марченко додав, що залучення таких коштів може стати частиною пакету гарантій безпеки України.
«Є готовність та розуміння, що це питання буде вирішено. Сподіваюся, скоро зможемо говорити про конкретні домовленості», — підсумував міністр.
Як додала народна депутатка від фракції «Голос» Юлія Сірко, згідно з поточним проєктом державного бюджету на 2026 рік, грошей на зарплати військовим вистачить лише до червня.
Парламентарка додала, що проблема документу — недостатнє розуміння того, де шукатимуть кошти на покриття видатків.
Народна обраниця додала, що навантаження на витратну частину бюджету в наступному році будуть значно вищими.
Нагадаємо, за словами Марченка, Україна попередньо оцінює потребу в зовнішньому фінансуванні на період дії нової 4-річної програми з Міжнародним валютним фондом (МВФ) у $150−170 млрд. Переговори щодо цієї програми розпочалися у вересні.
Крім того, міністр фінансів підтвердив, що уряд може звернутися до парламенту з пропозицією переглянути бюджет на 2025 рік та збільшити фінансування сектору безпеки і оборони.
За матеріалами:
Економічна Правда
