0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Зеленський підписав закон про військового омбудсмана

Казна та Політика
28
Зеленський підписав закон про військового омбудсмана
Зеленський підписав закон про військового омбудсмана
Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт № 13266 про військового омбудсмана.
Про це свідчить інформація на сайті Верховної Ради.
Нагадаємо, 17 вересня Верховна Рада у другому читанні та в цілому підтримала законопроєкт про створення посади Військового омбудсмана. За документ проголосували 283 народні депутати. Президент визначив законопроєкт як невідкладний.
Законопроєкт передбачає:
  • створення посади Військового омбудсмана, який призначатиметься президентом України;
  • визначення його правового статусу, завдань, прав і обов’язків, а також порядку формування офісу;
  • встановлення правил подання й розгляду скарг, проведення перевірок та щорічного звіту перед Верховною Радою.
Згідно з законом, військовий омбудсман призначається строком на 5 років. Одна і та сама особа не може обіймати посаду військового омбудсмана більш ніж два строки підряд. Кандидати на цю посаду мають пройти перевірку відповідно до закону про запобігання корупції та подати декларацію про доходи.
«Військовий омбудсмен працюватиме при президентові України і реалізує демократичний цивільний контроль у секторі безпеки й оборони. Зокрема, прийматиме скарги військовослужбовців, буде здійснювати перевірки у військових частинах й управлінських установах, формуватиме звіти та взаємодіятиме з іншими органами влади», — зазначав міністр оборони Денис Шмигаль.
👉 Долучайтеся до нашої спільноти у Facebook, Instagram та Telegram.
За матеріалами:
Finance.ua
Зеленський
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems