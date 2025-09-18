Зеленський підписав закон про військового омбудсмана Сьогодні 12:40 — Казна та Політика

Зеленський підписав закон про військового омбудсмана

Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт № 13266 про військового омбудсмана.

Про це свідчить інформація на сайті Верховної Ради.

Нагадаємо, 17 вересня Верховна Рада у другому читанні та в цілому підтримала законопроєкт про створення посади Військового омбудсмана. За документ проголосували 283 народні депутати. Президент визначив законопроєкт як невідкладний.

Законопроєкт передбачає:

створення посади Військового омбудсмана, який призначатиметься президентом України;

визначення його правового статусу, завдань, прав і обов’язків, а також порядку формування офісу;

встановлення правил подання й розгляду скарг, проведення перевірок та щорічного звіту перед Верховною Радою.

Згідно з законом, військовий омбудсман призначається строком на 5 років. Одна і та сама особа не може обіймати посаду військового омбудсмана більш ніж два строки підряд. Кандидати на цю посаду мають пройти перевірку відповідно до закону про запобігання корупції та подати декларацію про доходи.

«Військовий омбудсмен працюватиме при президентові України і реалізує демократичний цивільний контроль у секторі безпеки й оборони. Зокрема, прийматиме скарги військовослужбовців, буде здійснювати перевірки у військових частинах й управлінських установах, формуватиме звіти та взаємодіятиме з іншими органами влади», — зазначав міністр оборони Денис Шмигаль.

