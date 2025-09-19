Надходження від військового збору зросли у 4 рази Сьогодні 06:12 — Казна та Політика

Надходження від військового збору зросли у 4 рази

За вісім місяців 2025 року платники військового збору спрямували на підтримку армії 103,3 млрд грн. Це вчетверо більше, ніж за аналогічний період минулого року, або на 75,2 млрд грн більше.

Про це повідомляє Державна податкова служба.

Регіони-лідери за сплатою

Найбільші суми надійшли від:

Києва — 33,5 млрд грн;

Дніпропетровської області — 11,7 млрд грн;

Львівської області — 8 млрд грн;

Харківської області — 6,5 млрд грн.

Головна причина зростання — підвищення ставки військового збору з 1 грудня 2024 року до 5%. Важливим чинником також стала сумлінна та своєчасна сплата збору платниками.

Звільнення для мобілізованих і контрактників

Згідно із Законом України від 18 червня 2025 року № 4505-IX, самозайняті особи, які мобілізовані або підписали контракт на військову службу, звільняються від сплати військового збору на час служби.

Звільнення застосовується автоматично на підставі даних з Єдиного держреєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів — з першого числа місяця мобілізації або укладення контракту, але не раніше 24 лютого 2022 року.

Нагадаємо, уряд вніс до Верховної Ради проєкт Державного бюджету України на 2026 рік, який зокрема передбачає підвищення мінімалки та прожиткового мінімуму — відповідно збільшиться й податкове навантаження на ФОП, яке залежить від цих показників.

Проєкт Державного бюджету України на 2026 рік передбачає встановлення:

мінімальної заробітної плати у сумі — 8 647 грн;

прожиткового мінімуму у сумі — 3 209 грн.

Виходячи із цієї інформації податковий консультант Олександр Зарайський порахував , які суми єдиного податку, військового збору та ЄСВ доведеться сплачувати ФОП у 2026 році.

