Рік великої приватизації: що продали та скільки заробила Україна
У 2024 році в системі «Прозорро.Продажі» відновили електронні аукціони з продажу об’єктів великої приватизації. За перший рік держава отримала понад 8,9 млрд грн.
Про це повідомляє пресслужба Прозорро.Продажі.
«Запуск великої приватизації через електронні аукціони відкрив можливості для нових інвестицій, необхідних для відбудови країни. Продаж обʼєктів дозволив залучити до державного бюджету 8,9 млрд гривень, а підприємства отримали шанс на нове життя», — зазначила заступниця міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Дарія Марчак.
Головні результати
Першим об’єктом став київський готель «Україна». За нього змагалися троє учасників, і ціна зросла з 1 млрд грн до понад 2,5 млрд грн.
Іншим великим продажем стала Об’єднана гірничо-хімічна компанія, яку реалізували за понад 3,9 млрд грн.
Також вдалося продати два санкційні активи. Газобетонний завод «Аерок» пішов з аукціону майже за 1,9 млрд грн, а «Вінницяпобутхім» — за понад 608 млн грн. Усі надходження від цих продажів спрямували до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії.
Станом на 18 вересня в системі оголошено два нових аукціони. На продаж виставили Одеський припортовий завод і санкційний актив «Мотордеталь-Конотоп». Загальна стартова вартість — майже 4,8 млрд грн. До участі допускаються всі охочі, крім тих, хто пов’язаний із країною-агресором.
Поділитися новиною
Також за темою
Оновлено Каталог критично важливих технологій для енергетичного сектору України
Гетманцев пропонує запровадити військову цензуру всіх видатків бюджету
Рік великої приватизації: що продали та скільки заробила Україна
Міністр фінансів допустив нове збільшення бюджету для сектору оборони
Україна оцінює потребу у фінансуванні нової програми з МВФ у $150−170 млрд
Уряд затвердив бюджет Пенсійного фонду-2025: видатки перевищать трильйон