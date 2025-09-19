Рік великої приватизації: що продали та скільки заробила Україна

0 800 307 555
Казна та Політика
У 2024 році в системі «Прозорро.Продажі» відновили електронні аукціони з продажу об’єктів великої приватизації. За перший рік держава отримала понад 8,9 млрд грн.
Про це повідомляє пресслужба Прозорро.Продажі.
«Запуск великої приватизації через електронні аукціони відкрив можливості для нових інвестицій, необхідних для відбудови країни. Продаж обʼєктів дозволив залучити до державного бюджету 8,9 млрд гривень, а підприємства отримали шанс на нове життя», — зазначила заступниця міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Дарія Марчак.

Головні результати

Першим об’єктом став київський готель «Україна». За нього змагалися троє учасників, і ціна зросла з 1 млрд грн до понад 2,5 млрд грн.
Іншим великим продажем стала Об’єднана гірничо-хімічна компанія, яку реалізували за понад 3,9 млрд грн.
Також вдалося продати два санкційні активи. Газобетонний завод «Аерок» пішов з аукціону майже за 1,9 млрд грн, а «Вінницяпобутхім» — за понад 608 млн грн. Усі надходження від цих продажів спрямували до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії.
Станом на 18 вересня в системі оголошено два нових аукціони. На продаж виставили Одеський припортовий завод і санкційний актив «Мотордеталь-Конотоп». Загальна стартова вартість — майже 4,8 млрд грн. До участі допускаються всі охочі, крім тих, хто пов’язаний із країною-агресором.
