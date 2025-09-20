У Податковій повідомляють про зростання виторгів через касові апарати Сьогодні 09:16 — Казна та Політика

У Податковій повідомляють про зростання виторгів через касові апарати

У серпні загальна сума виторгів, проведених через РРО/ПРРО, склала 506,3 млрд грн. Це на 112,1 млрд грн або на 28,4% більше, ніж у січні цього року.

Про це повідомили у Державній податковій службі.

У відомстві зауважують, що помітно зросли й середньодобові показники: з 12,7 млрд грн у січні до 16,3 млрд грн у серпні, що підтверджує стабільне нарощування обсягів прозорих виторгів.

Значну динаміку зафіксовано за кількістю розрахункових документів:

у серпні створено 919,5 млн чеків, що на 137,1 млн шт., або 17,5% більше, ніж у січні (782,4 млн шт.);

у середньому бізнес щодня формував близько 29,7 млн чеків проти 25,2 млн на початку року.

Нагадаємо, у серпні завершився перехідний період , під час якого діяв зменшений розмір штрафів за порушення правил застосування РРО/ПРРО.

У 2023 році, після поновлення права контролюючих органів на повноцінне застосування штрафних санкцій, держава тимчасово зменшила їх розмір до 25% і 50% для адаптації бізнесу до нових умов. Йшлося про порушення вимог пунктів 1 і 2 статті 3 Закону України № 265/95-ВР.

Штрафи за незастосування РРО та невидачу чеків знову стягуються у повному обсязі:

— 100% - вартості товарів (робіт, послуг) при першому порушенні;

— 150% - вартості при кожному наступному порушенні.

