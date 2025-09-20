У Податковій повідомляють про зростання виторгів через касові апарати
У серпні загальна сума виторгів, проведених через РРО/ПРРО, склала 506,3 млрд грн. Це на 112,1 млрд грн або на 28,4% більше, ніж у січні цього року.
Про це повідомили у Державній податковій службі.
У відомстві зауважують, що помітно зросли й середньодобові показники: з 12,7 млрд грн у січні до 16,3 млрд грн у серпні, що підтверджує стабільне нарощування обсягів прозорих виторгів.
Значну динаміку зафіксовано за кількістю розрахункових документів:
- у серпні створено 919,5 млн чеків, що на 137,1 млн шт., або 17,5% більше, ніж у січні (782,4 млн шт.);
- у середньому бізнес щодня формував близько 29,7 млн чеків проти 25,2 млн на початку року.
Нагадаємо, у серпні завершився перехідний період, під час якого діяв зменшений розмір штрафів за порушення правил застосування РРО/ПРРО.
У 2023 році, після поновлення права контролюючих органів на повноцінне застосування штрафних санкцій, держава тимчасово зменшила їх розмір до 25% і 50% для адаптації бізнесу до нових умов. Йшлося про порушення вимог пунктів 1 і 2 статті 3 Закону України № 265/95-ВР.
Штрафи за незастосування РРО та невидачу чеків знову стягуються у повному обсязі:
- — 100% - вартості товарів (робіт, послуг) при першому порушенні;
- — 150% - вартості при кожному наступному порушенні.
Поділитися новиною
Також за темою
У Податковій повідомляють про зростання виторгів через касові апарати
Від початку року митна служба виявила порушень на 7,7 млрд грн
Треба в 5−6 разів більше: Кулеба — про недостатнє фінансування доріг у проєкті бюджету-2026
Україна домовляється з міжнародними партнерами щодо фінансування зарплат військових
ЄК пропонує надати Україні позику на післявоєнну відбудову, яку Київ поверне тільки після сплати репарацій
Оновлено Каталог критично важливих технологій для енергетичного сектору України