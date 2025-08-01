Відсьогодні знову діють максимальні штрафи за РРО — Finance.ua

Відсьогодні знову діють максимальні штрафи за РРО
Як нагадує Державна податкова служба, відсьогодні завершився перехідний період, під час якого діяв зменшений розмір штрафів за порушення правил застосування РРО/ПРРО.
Нагадаємо, що у 2023 році, після поновлення права контролюючих органів на повноцінне застосування штрафних санкцій, держава тимчасово зменшила їх розмір до 25% і 50% для адаптації бізнесу до нових умов. Йшлося про порушення вимог пунктів 1 і 2 статті 3 Закону України № 265/95-ВР.
Ці пом’якшення втратять чинність і штрафи за незастосування РРО та невидачу чеків знову стягуватимуться у повному обсязі:
— 100% - вартості товарів (робіт, послуг) при першому порушенні;
— 150% - вартості при кожному наступному порушенні.
ДПС закликає суб’єктів господарювання забезпечити дотримання встановлених правил розрахунків у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг. Зокрема:
- — використовувати лише зареєстровані РРО, ПРРО або розрахункові книжки;
- — проводити розрахунки на повну суму вартості товарів або послуг;
- — видавати покупцям відповідні розрахункові документи (у паперовій або електронній формі).
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