Відсьогодні знову діють максимальні штрафи за РРО — Finance.ua

Відсьогодні знову діють максимальні штрафи за РРО Сьогодні 16:24 — Казна та Політика

Відсьогодні знову діють максимальні штрафи за РРО

Як нагадує Державна податкова служба, відсьогодні завершився перехідний період, під час якого діяв зменшений розмір штрафів за порушення правил застосування РРО/ПРРО.

Нагадаємо, що у 2023 році, після поновлення права контролюючих органів на повноцінне застосування штрафних санкцій, держава тимчасово зменшила їх розмір до 25% і 50% для адаптації бізнесу до нових умов. Йшлося про порушення вимог пунктів 1 і 2 статті 3 Закону України № 265/95-ВР.

Ці пом’якшення втратять чинність і штрафи за незастосування РРО та невидачу чеків знову стягуватимуться у повному обсязі:

— 100% - вартості товарів (робіт, послуг) при першому порушенні;

— 150% - вартості при кожному наступному порушенні.

ДПС закликає суб’єктів господарювання забезпечити дотримання встановлених правил розрахунків у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг. Зокрема:

— використовувати лише зареєстровані РРО, ПРРО або розрахункові книжки;

— проводити розрахунки на повну суму вартості товарів або послуг;

— видавати покупцям відповідні розрахункові документи (у паперовій або електронній формі).

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