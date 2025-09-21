0 800 307 555
Головні європейські партнери України у торгівлі (інфографіка)

Казна та Політика
8
Україна за вісім місяців цього року імпортувала товарів на загальну суму 52,6 млрд доларів, а експортувала — на 26,4 млрд. Найчастіше українці купували товари у Польщі, Німеччини та Італії. Ці ж самі країни лідирують у переліку тих, кому Україна продавала власні товари та продукцію.
«Слово і діло» розповідає, як Україна торгувала з країнами Європи цього року.

Найбільші торгові партнери

За даними Митної служби, найбільшим активним торговим партнером України серед європейських країн є Польща.
За вісім місяців цього року Україна експортувала до Польщі товарів на 3 млрд 263,8 млн доларів. При цьому обсяг імпорту з Польщі був значно більшим — 5 млрд 014,4 млн доларів.
На другому місці серед країн-еспортерів слідує Німеччина: від початку поточного року Україна продала товарів на 1 млрд 529,7 млн доларів. Імпорт з Німеччини становив 4 млрд 239,8 млн доларів.
Експорт до Італії за вісім місяців року досяг позначки у 1 млрд 417,4 млн, Нідерландів — 1 млрд 284,5 млн, Іспанії — 1 млрд 203,9 млн.
Румунія у поточному році придбала українських товарів на 929,9 млн доларів, Угорщина — на 870,1 млн, Молдова — 732,2 млн, Болгарія — 687, 5 млн, Чехія — 640,7 млн, Франція — на 513,8 млн, Британія — 414, 7 млн, Португалія — 67,4. Мінімальний експорт був до Ісландії — на 1,8 млн.
Цього року Україна не відправила жодного товару до рф та Білорусі.
Окрім Польщі, Україна у 2025 році найбільше імпортувала товарів з Німеччини — на 4 млрд 239,8 млн доларів. Далі в рейтингу країн-імпортерів — Італія (1 млрд 665,7 млн доларів).
З Чехії було імпортовано товарів на 1 млрд 513,8 млн, Словаччини — 1 млрд 451,8 млн доларів. З Франції — 1 млрд 323,8 млн, Британії — 944,3 млн.
Приблизно однаковий обсяг імпорту Україна мала зі Швейцарією, Іспанією, Швецією, Австрією, Бельгією.
Мінімальний обсяг імпорту був з Мальти (6,5 млн доларів) та Білорусі (3 млн доларів).
За матеріалами:
Слово і Діло
