Експорт електроенергії повернувся на довоєнний рівень

У серпні Україна продала за кордон рекордні 450,8 ГВт·год електроенергії. У довоєнному 2021 році більше було продано тільки у березні (502,1 ГВт·год) і травні (458,2 ГВт·год).

Про це повідомили у Центрі економічної стратегії.

Чистий експорт електроенергії був позитивним 20 днів із 31. Імпорт збільшився незначно до 263,7 ГВт·год у серпні порівняно з 258,1 ГВт·год у липні.

Втім, подальші обсяги експорту залишаються під ризиком через ймовірне посилення російських атак на енергетичну інфраструктуру.

Нагадаємо, як повідомив аналітичний центр DIXI Group з посиланням на ресурс Energy map, Україна в січні-червні 2025 року імпортувала енергоресурси на $4,86 млрд, що в 40 разів перевищило доходи від їх експорту ($0,12 млрд).

