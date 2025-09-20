Інфляційний тиск слабшає: аналітики та населення поліпшили прогнози Сьогодні 21:22 — Казна та Політика

Інфляційний тиск слабшає: аналітики та населення поліпшили прогнози

Інфляція в Україні вже сповільнилася порівняно з піковими значеннями. Фінансові аналітики чекають продовження тенденції.

Про це свідчать дані Національного банку України.

Прогноз аналітиків та населення

Однак фінансові аналітики у вересні поліпшили прогноз до 7,2% порівняно з 7,5% у липні 2025 року.

Інфляційні очікування населення покращилися в серпні до 10,1% порівняно з 10,7% у липні.

Банкіри в липні погіршили інфляційні очікування до 11,6%. У квітні вони прогнозували зростання цін на рівні 9,8% протягом найближчих 12 місяців.

Керівники підприємств у травні прогнозували інфляцію на рівні 10,9% (прогноз за лютий — 11,5%).

Нагадаємо, за даними Держстату, у серпні інфляція продовжила скорочуватися до 13,2% у річному вимірі проти 14,1% у липні. Два місяці поспіль — липень і серпень — споживчі ціни знижувались на 0,2% м/м.

Фахівці зазначають , попри те, що НБУ прогнозує досягнення цілі інфляції рік-до-року у 5% не раніше 2027 року, вже зараз ставка за 1-річними депозитами знов перекриває річну інфляцію (вперше з початку року).

