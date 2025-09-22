0 800 307 555
укр
Цифрова система обліку військових «Імпульс»: що змінюється з її появою

Казна та Політика
77
Міноборони запускає нову цифрову систему обліку військових «Імпульс». Тепер актуальні дані про кожного захисника будуть в цифровому форматі.
Про це повідомляє міністр оборони Денис Шмигаль.
«Імпульс» — це цифрова система обліку особового складу, яка дозволяє отримувати актуальні дані про кожного військовослужбовця, історію призначень, формувати звіти та проєкти наказів без паперів, швидко і прозоро.
«Імпульс» — це перша масова інформаційно-комунікаційна система (ІКС) тактичного рівня, яка має запрацювати в кожній військовій частині.
Що змінюється з появою «Імпульс»
  • Військові частини отримують швидкий доступ до актуальної інформації про особовий склад та швидко генерувати накази й інші документи;
  • вище керівництво — може приймати управлінські рішення на основі чітких прозорих даних по кожній частині. Першими систему почали використовувати підрозділи Десантно-штурмових військ.
Найближчими тижнями «Імпульс» запрацює в Сухопутних військах та на рівні новостворених корпусів.
Як пише міністр, у майбутньому «Імпульс» планують інтегрувати з іншими цифровими рішеннями для Сил оборони:
  • застосунком для військових Армія+,
  • медичною інформаційною системою тощо.
Це створить єдиний електронний простір управління особовим складом.
«Масштабуємо технологічні рішення в армії та ліквідуємо зайве бюрократичне навантаження на військовослужбовців. Робимо усе, аби воїни були зосереджені на головному — захисті України» — написав він.
Нагадаємо, 5 нових електронних рапортів з’явилося в мобільному застосунку для військовослужбовців «Армія+» та з’явився довідник Армія ID. Як це повідомляє Міністерство оборони України: «Додано 5 нових рапортів: одноразова грошова допомога (інвалідність або часткова втрата працездатності); донація крові; довідка про доходи; довідка про обставини травми (Додаток 5); звільнення за досягненням граничного віку».
Payment systems