Цифрова система обліку військових «Імпульс»: що змінюється з її появою

Міноборони запускає нову цифрову систему обліку військових «Імпульс». Тепер актуальні дані про кожного захисника будуть в цифровому форматі.

Про це повідомляє міністр оборони Денис Шмигаль.

«Імпульс» — це цифрова система обліку особового складу, яка дозволяє отримувати актуальні дані про кожного військовослужбовця, історію призначень, формувати звіти та проєкти наказів без паперів, швидко і прозоро.

«Імпульс» — це перша масова інформаційно-комунікаційна система (ІКС) тактичного рівня, яка має запрацювати в кожній військовій частині.

Що змінюється з появою «Імпульс»

Військові частини отримують швидкий доступ до актуальної інформації про особовий склад та швидко генерувати накази й інші документи;

вище керівництво — може приймати управлінські рішення на основі чітких прозорих даних по кожній частині. Першими систему почали використовувати підрозділи Десантно-штурмових військ.

Найближчими тижнями «Імпульс» запрацює в Сухопутних військах та на рівні новостворених корпусів.

Як пише міністр, у майбутньому «Імпульс» планують інтегрувати з іншими цифровими рішеннями для Сил оборони:

застосунком для військових Армія+,

медичною інформаційною системою тощо.

Це створить єдиний електронний простір управління особовим складом.

«Масштабуємо технологічні рішення в армії та ліквідуємо зайве бюрократичне навантаження на військовослужбовців. Робимо усе, аби воїни були зосереджені на головному — захисті України» — написав він.

Нагадаємо, 5 нових електронних рапортів з’явилося в мобільному застосунку для військовослужбовців «Армія+» та з’явився довідник Армія ID. Як це повідомляє Міністерство оборони України: «Додано 5 нових рапортів: одноразова грошова допомога (інвалідність або часткова втрата працездатності); донація крові; довідка про доходи; довідка про обставини травми (Додаток 5); звільнення за досягненням граничного віку».

