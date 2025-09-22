Зеленський підписав закон для підтримки оборонно-промислового комплексу Сьогодні 16:35 — Казна та Політика

Зеленський підписав закон для підтримки оборонно-промислового комплексу

Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт № 13421, який має на меті підтримати підприємства оборонно-промислового комплексу та зміцнити обороноздатність держави.

Про це свідчить інформація на сайті Верховної Ради.

Що передбачає документ

Законопроєкт передбачає полегшені умови для підприємств ОПК, Збройних Сил та інших силових структур під час імпорту, тимчасового ввезення чи переробки оборонних товарів.

Окремим положенням запроваджуються спеціальні правила для резидентів індустріального парку «Defence City».

Очікуваний ефект

Закон дозволить швидше постачати зброю, техніку та комплектуючі, зменшить бюрократичні затримки та сприятиме нарощуванню виробництва.

Нагадаємо, раніше народний депутат, голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомляв , що президент України підписав законопроєкти про Defence City — спеціальний правовий режим для підтримки українських підприємств оборонно-промислового комплексу.

Україна розширює співпрацю з міжнародними виробниками озброєння. Наразі 25 іноземних компаній, серед яких світові лідери оборонної промисловості, перебувають на різних етапах локалізації виробництва в Україні. У коментарі виданню Politico міністр оборони України Денис Шмигаль зазначив , що кожен виробник працює в тісному діалозі з українським урядом.

Прийняття спеціального режиму «Defence City» для підприємств ОПК дозволить Україні відчутно наростити обсяги виробництва зброї та товарів оборонного призначення. Ідеться, за розрахунками фахівців, про обсяги від 9 до 30 млрд доларів щороку.

