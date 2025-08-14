Нові умови для резидентів та податкові зміни: Рада внесла правки в законопроєкти Defence City — Finance.ua
Нові умови для резидентів та податкові зміни: Рада внесла правки в законопроєкти Defence City

Казна та Політика
59
Комітет Верховної Ради з питань оборони схвалив ключові правки до двох законопроєктів, що запускають спеціальний правовий режим Defence City для підприємств оборонно-промислового комплексу (ОПК). Йдеться про законопроєкти № 13420 (зміни до Податкового кодексу та інших законів) і № 13421 (зміни до Митного кодексу).
Про це повідомляє DOU з посиланням на Українську раду зброярів.
Зазначається, що фінальний текст враховує більшість пропозицій від виробників та усуває ризики, які були у попередній версії.

Головні нововведення

  1. Якщо раніше зміни вносили прямо до Податкового та інших кодексів, то тепер для Defence City створили окремий розділ у Законі «Про національну безпеку України». Це дозволить чітко визначити, хто і як може отримати або втратити статус резидента, а також встановити механізми роботи режиму.
  2. Зниження порогу кваліфікованого доходу з 90% чистого доходу до 75%, а для підприємств літакобудування до 50%.
  3. Розширення переліку оборонних товарів, що підпадають під режим, та визначення поняття кваліфікованого доходу.
  4. Створення повноцінного Реєстру резидентів, який вестиме Міноборони.
  5. Дозвіл на одночасне резидентство у Дія City та Defence City, але без податкових пільг Defence City у такому випадку.
  6. Скасування обов’язкової сплати земельного, екологічного та податку на нерухоме майно після виходу з режиму.
  7. Податок на прибуток не сплачується, якщо він реінвестується.
  8. Релокація підприємства тепер не є обов’язковою для набуття статусу резидента.

Чому попередні версії критикували

Перша редакція законопроєктів отримала негативні відгуки від представників ОПК через невідповідність реальним потребам галузі та надмірний контроль з боку держави.
Серед ключових претензій були:
  • відсутність зниження податкового навантаження на зарплати (на відміну від Дія City);
  • жорстка заборона на розподіл прибутку та дивідендів;
  • нечіткі умови щодо реінвестування та ризик суб’єктивного трактування податковими органами;
  • ускладнені умови для входу нових компаній і відсутність прозорого механізму переходу з інших спецрежимів.
Нагадаємо, раніше Верховна Рада прийняла за основу три законопроєкти, необхідні для запуску Defence City — спеціального режиму оподаткування та регулювання для підтримки українських виробників зброї. Йдеться про податкову (№ 13420), митну (№ 13421) і регуляторну частини (№ 13422−1).
За матеріалами:
Dou
