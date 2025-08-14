Нові умови для резидентів та податкові зміни: Рада внесла правки в законопроєкти Defence City — Finance.ua

Нові умови для резидентів та податкові зміни: Рада внесла правки в законопроєкти Defence City Сьогодні 12:27 — Казна та Політика

Нові умови для резидентів та податкові зміни: Рада внесла правки в законопроєкти Defence City

Комітет Верховної Ради з питань оборони схвалив ключові правки до двох законопроєктів, що запускають спеціальний правовий режим Defence City для підприємств оборонно-промислового комплексу (ОПК). Йдеться про законопроєкти № 13420 (зміни до Податкового кодексу та інших законів) і № 13421 (зміни до Митного кодексу).

Про це повідомляє DOU з посиланням на Українську раду зброярів.

Зазначається, що фінальний текст враховує більшість пропозицій від виробників та усуває ризики, які були у попередній версії.

Головні нововведення

Якщо раніше зміни вносили прямо до Податкового та інших кодексів, то тепер для Defence City створили окремий розділ у Законі «Про національну безпеку України». Це дозволить чітко визначити, хто і як може отримати або втратити статус резидента, а також встановити механізми роботи режиму. Зниження порогу кваліфікованого доходу з 90% чистого доходу до 75%, а для підприємств літакобудування до 50%.

Розширення переліку оборонних товарів, що підпадають під режим, та визначення поняття кваліфікованого доходу.

Створення повноцінного Реєстру резидентів, який вестиме Міноборони.

Дозвіл на одночасне резидентство у Дія City та Defence City, але без податкових пільг Defence City у такому випадку.

Скасування обов’язкової сплати земельного, екологічного та податку на нерухоме майно після виходу з режиму.

Податок на прибуток не сплачується, якщо він реінвестується.

Релокація підприємства тепер не є обов’язковою для набуття статусу резидента.

Чому попередні версії критикували

Перша редакція законопроєктів отримала негативні відгуки від представників ОПК через невідповідність реальним потребам галузі та надмірний контроль з боку держави.

Серед ключових претензій були:

відсутність зниження податкового навантаження на зарплати (на відміну від Дія City);

жорстка заборона на розподіл прибутку та дивідендів;

нечіткі умови щодо реінвестування та ризик суб’єктивного трактування податковими органами;

ускладнені умови для входу нових компаній і відсутність прозорого механізму переходу з інших спецрежимів.

Нагадаємо, раніше Верховна Рада прийняла за основу три законопроєкти, необхідні для запуску Defence City — спеціального режиму оподаткування та регулювання для підтримки українських виробників зброї. Йдеться про податкову (№ 13420), митну (№ 13421) і регуляторну частини (№ 13422−1).

