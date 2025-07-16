Нардепи підтримали три законопроєкти для запуску Defence City — Finance.ua
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Нардепи підтримали три законопроєкти для запуску Defence City

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Нардепи підтримали три законопроєкти для запуску Defence City
Нардепи підтримали три законопроєкти для запуску Defence City
Верховна Рада України прийняла за основу три законопроєкти, необхідні для запуску Defence City — спеціального режиму оподаткування та регулювання для підтримки українських виробників зброї. Йдеться про податкову (№ 13420), митну (№ 13421) і регуляторну частини (№ 13422−1).
Про це повідомив нардеп «Голосу» Ярослав Железняк.
Законопроєкти підтримали 283, 284 та 281 голосами відповідно.
Вони передбачають запровадження Переліку підприємств ОПК (резидентів Defence City), який формуватиме та вестиме Міністерство оборони України, а також захист інформації: сам перелік, звітність підприємств та інформація про них матимуть обмежений доступ і охоронятимуться у встановленому порядку.
Документи передбачають, що податкові пільги діятимуть до 1 січня 2036 року:
  • звільнення від податку на прибуток за умови реінвестування;
  • звільнення від земельного податку;
  • звільнення від податку на нерухомість;
  • звільнення від екологічного податку.
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Також залишаються чинними пільги для підприємств оборонно-промислового комплексу: пільги з ПДВ, прискорена амортизація, переваги для релокованих підприємств та їхніх працівників.
Серед іншого, законопроєкти впроваджують додаткові інструменти підтримки:
  • спрощення митних процедур;
  • спрощений експортний контроль для військових технологій;
  • можливість встановлення НБУ особливостей валютного нагляду та валютних операцій.
  • підтримка у процесі релокації.
«Законопроєкти про Defence City готуються у співпраці з Міністерством оборони України та з представниками галузі. Діалог із підприємствами триватиме й надалі — зокрема під час підготовки законопроєктів до другого читання», — зазначив голова комітету з питань фінансів Верховної Ради, нардеп від «Слуги народу» Данило Гетманцев.
За матеріалами:
Finance.ua
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