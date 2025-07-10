Defence City: що передбачає спецрежим, пільги, правила і критика — Finance.ua

Defence City: що передбачає спецрежим, пільги, правила і критика Сьогодні 12:03 — Казна та Політика

Defence City: що передбачає спецрежим, пільги, правила і критика

В Україні планують створити окремий правовий режим для компаній — Defence City — з фокусом на військові й dual-use технології. Ідея в тому, щоб надати таким підприємствам податкові, митні, адміністративні та юридичні пільги, якщо вони відповідатимуть певним вимогам.

Про це пише Dou.

Хто може стати резидентом Defence City

Головним критерієм буде включення до спеціального списку оборонних підприємств, який формуватиме й вестиме Міністерство оборони. Компанії, що потраплять до цього списку, матимуть статус резидентів Defence City.

Щоб потрапити до нього, компанія має відповідати таким вимогам:

бути юридичною особою, зареєстрованою в Україні;

мати місцерозташування в областях, перелік яких визначить Міноборони;

отримувати не менше як 90% доходу від діяльності у сфері оборони (продаж власної продукції, виконання робіт чи надання послуг). Ця вимога має виконуватися як за рік до подання заяви, так і протягом усього періоду резидентства щокварталу.

Хто не може стати резидентом

Компанії відмовлять, якщо вона:

не є платником податку на прибуток на загальних підставах;

має зв’язки з державою-агресором або країнами з «чорного списку» FATF (Міжнародної групи з протидії відмиванню грошей);

перебуває під українськими чи міжнародними санкціями;

має погану фінансову або ділову репутацію;

прострочила виконання оборонного контракту зі своєї вини на понад 60 днів протягом останнього року.

Які пільги передбачені для резидентів

До 1 січня 2036 року резидентів звільнять від:

податку на прибуток;

земельного податку;

податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;

екологічного податку.

Окрему увагу ініціатори приділяють податку на прибуток. Весь вивільнений прибуток компанія зобов’язана буде спрямувати на розвиток (переоснащення, розширення виробництва, R&D тощо) не пізніше як до кінця наступного року.

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Крім того, підприємство не матиме права виплачувати дивіденди власникам.

Додаткові переваги та спрощення

Крім прямих податкових пільг, у Defence City планують низку спрощень для пришвидшення роботи бізнесу. Зокрема:

простіші правила на митниці;

легший експорт;

швидкий дозвіл на вивезення технологій.

Для резидентів обіцяють посилити конфіденційність. Ще компаніям-резидентам пропонують механізм релокації у більш безпечні регіони.

Критика від антикорупціонерів

Defence City викликала занепокоєння у представників антикорупційного середовища.

Громадська антикорупційна рада при Міністерстві оборони (ГАР МОУ) проаналізувала подані до парламенту законопроєкти і дійшла висновку , що у нинішньому вигляді вони містять багато невизначеностей, створюють простір для зловживань і потребують серйозного доопрацювання.

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Насамперед експертів турбує:

відбір резидентів може бути непрозорим. На думку ГАР МОУ, вона працюватиме в «ручному режимі». Це може призвести до створення привілейованого «клубу обраних» замість відкритої системи для всіх виробників;

розмиті критерії для відмови. Наприклад, компанію можуть не додати до переліку через прострочення постачання, підтверджене не судом, а листом від держзамовника. Така «розмита формула», на думку експертів, відкриває значний простір для суб’єктивного тлумачення і корупційних зловживань, особливо проти компаній, які працюють під обстрілами.

заборона бути резидентом Defence City для компаній з Дія City. Заборона виводить з режиму велику кількість високотехнологічних виробників дронів та ІТ-рішень.

вимога мати 90% доходу від власного виробництва не враховує реалій ринку, де багато компаній одночасно є і виробниками, і постачальниками імпортних компонентів.

Найбільше критики в організації викликали зміни до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів. В офіційній заяві громадської антикорупційної ради повідомили, що вбачають у ньому загрозу підриву верховенства права та створення механізму «амністії» для потенційних зловживань:

По-перше, раду турбують розмиті формулювання. Терміни на кшталт «суспільно корисна мета» є оціночними, на думку експертів, це «ускладнює судовий процес, оскільки вони створюють перешкоди для доказування та потенційно затягують розгляд справ». По-друге, критики вказують на ризик фактичної безкарності, особливо враховуючи можливість застосовувати норми ретроспективно — до дій, вчинених ще до зарахування підприємства до переліку резидентів. По-третє, зауважують про надмірну концентрацію повноважень у руках Генерального прокурора. На відміну від прихильників норми, критики бачать у цьому загрозу політизації розслідувань.

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