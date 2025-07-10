Український ОПК отримав цифрову платформу для співпраці з європейським оборонним ринком — Finance.ua

Український ОПК отримав цифрову платформу для співпраці з європейським оборонним ринком
Українська оборонна промисловість отримала новий інструмент для глибшої інтеграції в європейську оборонну екосистему. Йдеться про платформу ASD Connect, яка сприятиме прямій взаємодії між українськими виробниками та компаніями з країн ЄС.
Про це повідомляє Українська Рада Зброярів.
Платформа буде доступна для компаній будь-якого масштабу — від малого бізнесу до великого.
За допомогою ASD Connect користувачі зможуть подавати запити на постачання, шукати партнерів для кооперації, долучатися до спільних проєктів, отримувати фінансування та брати участь у грантових програмах.
Наразі система працює в тестовому режимі. В ньому беруть участь 250 європейських організацій.
Її повноцінний запуск запланований на вересень 2025 року. До кінця року розробники планують залучити понад 1 000 компаній з Європи, а також не менше 150 українських оборонних виробників.
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