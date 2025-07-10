Український ОПК отримав цифрову платформу для співпраці з європейським оборонним ринком — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Український ОПК отримав цифрову платформу для співпраці з європейським оборонним ринком

21
Українська оборонна промисловість отримала новий інструмент для глибшої інтеграції в європейську оборонну екосистему. Йдеться про платформу ASD Connect, яка сприятиме прямій взаємодії між українськими виробниками та компаніями з країн ЄС.
Про це повідомляє Українська Рада Зброярів.
Платформа буде доступна для компаній будь-якого масштабу — від малого бізнесу до великого.
Читайте також
За допомогою ASD Connect користувачі зможуть подавати запити на постачання, шукати партнерів для кооперації, долучатися до спільних проєктів, отримувати фінансування та брати участь у грантових програмах.
Наразі система працює в тестовому режимі. В ньому беруть участь 250 європейських організацій.
Її повноцінний запуск запланований на вересень 2025 року. До кінця року розробники планують залучити понад 1 000 компаній з Європи, а також не менше 150 українських оборонних виробників.
За матеріалами:
Mind
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems