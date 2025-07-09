Чеський виробник зброї відкрив своє представництво в Україні — Finance.ua

Чеський виробник зброї відкрив своє представництво в Україні Сьогодні 09:14

Чеський виробник зброї відкрив своє представництво в Україні

Чеська приватна оборонна компанія Excalibur Army (EA) офіційно відкрила своє представництво в Україні для активізації локальної співпраці, оптимізації логістики та запуску спільного виробництва на українській землі.

Про це повідомляє промислово-технологічна група Czechoslovak Group.

Завдяки співпраці з компанією Ukrainian Armor, Excalibur Army підготувала проєкт місцевого виробництва боєприпасів великого калібру.

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«Excalibur Army поставила Україні понад тисячу наземних систем, включаючи танки, БМП, артилерійські системи та ракетні установки, а також понад два мільйони боєприпасів великого калібру», — сказано в повідомленні.

З новим київським офісом компанія прагне розширити свою присутність та активізувати співпрацю з українськими оборонними та промисловими партнерами.

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У Excalibur Army зазначили, що сьогодні не можуть розкривати деталі щодо виробництва, проте «команда тут працюватиме над тим, щоб наші технології та рішення відповідали реальним умовам поля бою».

Наріжним каменем діяльності компанії в Україні буде спільне виробництво артилерійських боєприпасів, включаючи 155-мм снаряди, розпочате у співпраці з українською компанією Ukrainian Armor (ТОВ Українська бронетехніка). Сторони підписали меморандум про співпрацю у 2024 році та планують розпочати виробництво у 2025 році — це вирішальний крок до внутрішнього постачання важливих боєприпасів.

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