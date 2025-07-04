У Чехії перевірять компанії, які можуть постачати рф обладнання для виробництва зброї — Finance.ua
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У Чехії перевірять компанії, які можуть постачати рф обладнання для виробництва зброї

Світ
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Служба безпеки та інформації Чехії (BIS) перевірить чеські компанії, які імовірно експортували до росії обладнання для виробництва зброї.
Про це заявив речник BIS Ладислав Штіха, повідомляє iRozhlas.
«Ми ще офіційно не отримали жодного списку ймовірних вітчизняних експортерів. Тому дуже важко коментувати, про які компанії та товари йдеться. Як тільки ми отримаємо список, ми перевіримо компанії та цехи», — сказав він.
За словами Штіхи, багато експортних поставок товарів, на які зараз поширюється ембарго, відбулися до початку російського вторгнення в Україну у 2022 році, коли санкції ще не були запроваджені.
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«Однак майже напевно, що в жодному з випадків не буде прямого експорту з Чеської Республіки до росії, який неможливий без ліцензії, і такі товари не перетнуть кордон легально», — сказав речник.
За його словами, це можуть бути товари, поставлені до 2022 року або реекспортовані через інші країни.
Речник BIS зазначив, що багато компаній подають заявки на отримання ліцензії на експорт до так званих безпечних країн, зокрема до країн ЄС. Хоча компанії беруть на себе зобов’язання, що покупець є кінцевим споживачем, трапляються випадки, коли товари перепродаються та реекспортуються до росії через треті країни.
«Компанії часто захищаються, кажучи, що вони не знали про подальший перепродаж, і їм дуже важко довести протилежне», — сказав Штіха.
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Він додав, що BIS щороку фіксує десятки спроб обійти санкції, однак наголосив на браку ресурсів.
«Проти сотень компаній, що намагаються вивезти санкційне обладнання до росії, працює лише кількадесят державних експертів», — зазначив речник.
Раніше Зеленський заявив, що вісім чеських і тринадцять німецьких фірм постачають росії верстати для виробництва озброєння. Він закликав до санкцій, хоча назви компаній не назвав.
Міністр закордонних справ Ян Ліпавський заявив, що, за його інформацією, чеська влада не має жодних ознак того, що експорт здійснюється.
«На основі інформації, отриманої від української сторони, ми не виявили жодних ознак, які б підтверджували, що поширення згаданих предметів до росії дійсно відбувалося», — сказав він.
За матеріалами:
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