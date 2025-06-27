Україна планує запустити програму, яка регулюватиме виробництва зброї спільно з партнерами — Finance.ua

Україна планує запустити програму, яка регулюватиме виробництва зброї спільно з партнерами Сьогодні 19:28 — Казна та Політика

Україна планує запустити програму, яка регулюватиме виробництва зброї спільно з партнерами

Міністерство оборони України планує запустити нову програму під назвою Defence City, яка регулюватиме спільне виробництво озброєння разом з міжнародними партнерами.

Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров, передає Суспільне.

За його словами, законодавчі основи для запуску програми вже закладено, відповідний законопроєкт зареєстрований у парламенті, і Міноборони сподівається, що він запрацює вже до вересня.

Наразі, за словами міністра, на різних стадіях реалізації перебувають понад 30 проєктів.

Читайте також Умєров назвав суму, яку виділили українським виробникам дронів за півтора роки

«Зараз є 21 ініціатива локалізації виробництв в Україні з найбільшими виробниками озброєння світу, і до десяти проєктів за кордоном. Всі на різних стадіях — десь вже є конкретні домовленості, десь ще на стадії переговорів», — сказав він.

Йдеться, зокрема, про співпрацю з Данією, Великою Британією, Норвегією та іншими державами. Наприклад, у Данії вже планується відкриття українського заводу найближчими місяцями.

Програма Defence City покликана створити законодавчі інструменти для стимулювання інвестицій в оборонну галузь. Крім того, виробництва планують розміщувати в регіонах, де можна буде гарантувати їх фізичну безпеку, зокрема за рахунок систем протиповітряної оборони.

Міноборони вже співпрацює з німецькими компаніями — у виробництві бронетехніки, артилерії та боєприпасів. З американськими партнерами розвиваються проєкти в галузі дронів, артилерії та боєприпасів.

Як зазначив Умєров, спільні оборонні підприємства — це ключовий інструмент для:

отримання замовлень від західних урядів;

роботи на ринках ЄС і НАТО;

доступу до новітніх технологій;

підвищення якості українського озброєння.

Один з напрямів ініціативи — працевлаштування українців у нових оборонних виробництвах за кордоном. Зокрема, Велика Британія вже розглядає такі можливості для українців.

Читайте також Міноборони вдосконалить умови контрактної служби для молоді

Нагадаємо, у Верховну Раду внесли пакет законопроєктів, що передбачає створення спеціального податкового режиму для оборонно-промислового комплексу.

У рамках ініціативи передбачено створення переліку підприємств ОПК, які стануть резидентами Defence City. Вести цей перелік буде Міноборони. Вся інформація про учасників, включно зі звітністю, матиме обмежений доступ.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.