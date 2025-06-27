Україна планує запустити програму, яка регулюватиме виробництва зброї спільно з партнерами — Finance.ua

Україна планує запустити програму, яка регулюватиме виробництва зброї спільно з партнерами
Міністерство оборони України планує запустити нову програму під назвою Defence City, яка регулюватиме спільне виробництво озброєння разом з міжнародними партнерами.
Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров, передає Суспільне.
За його словами, законодавчі основи для запуску програми вже закладено, відповідний законопроєкт зареєстрований у парламенті, і Міноборони сподівається, що він запрацює вже до вересня.
Наразі, за словами міністра, на різних стадіях реалізації перебувають понад 30 проєктів.
«Зараз є 21 ініціатива локалізації виробництв в Україні з найбільшими виробниками озброєння світу, і до десяти проєктів за кордоном. Всі на різних стадіях — десь вже є конкретні домовленості, десь ще на стадії переговорів», — сказав він.
Йдеться, зокрема, про співпрацю з Данією, Великою Британією, Норвегією та іншими державами. Наприклад, у Данії вже планується відкриття українського заводу найближчими місяцями.
Програма Defence City покликана створити законодавчі інструменти для стимулювання інвестицій в оборонну галузь. Крім того, виробництва планують розміщувати в регіонах, де можна буде гарантувати їх фізичну безпеку, зокрема за рахунок систем протиповітряної оборони.
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Міноборони вже співпрацює з німецькими компаніями — у виробництві бронетехніки, артилерії та боєприпасів. З американськими партнерами розвиваються проєкти в галузі дронів, артилерії та боєприпасів.
Як зазначив Умєров, спільні оборонні підприємства — це ключовий інструмент для:
- отримання замовлень від західних урядів;
- роботи на ринках ЄС і НАТО;
- доступу до новітніх технологій;
- підвищення якості українського озброєння.
Один з напрямів ініціативи — працевлаштування українців у нових оборонних виробництвах за кордоном. Зокрема, Велика Британія вже розглядає такі можливості для українців.
Нагадаємо, у Верховну Раду внесли пакет законопроєктів, що передбачає створення спеціального податкового режиму для оборонно-промислового комплексу.
У рамках ініціативи передбачено створення переліку підприємств ОПК, які стануть резидентами Defence City. Вести цей перелік буде Міноборони. Вся інформація про учасників, включно зі звітністю, матиме обмежений доступ.
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