У 2022 році українська оборонна промисловість оцінювалася в $1 млрд, цього року цей показник сягнув $35 млрд — Умєров
У 2024 році українська оборонна промисловість досягла значного зростання. Якщо у 2022 році її потенціал оцінювався в $1 млрд, у 2024-му обсяги виробництва зросли до $20 млрд, цього року цей показник сягнув $35 млрд — ця сума майже співмірна з міжнародною допомогою минулого року.
Про це розповів Forbes Ukraine міністр оборони України Рустем Умєров.
У 2024 році 30% зброї, яку застосовували українські військові на фронті, виготовлено в Україні. Порівняно з 2023 роком:
- втричі зросло виробництво 155-мм самохідних гаубиць;
- випуск броньованих транспортних засобів — у п’ять разів;
- боєприпасів — у 2,5 раза;
- протитанкових керованих ракет — удвічі.
96% дронів на фронті українського виробництва: третина оборонного ринку країни зосереджена на виробництві безпілотників, ще 5% припадає на засоби РЕБ, повідомив міністр.
Завдяки морським дронам Україна знизила бойовий потенціал чорноморського флоту рф на 30%, а далекобійні БПЛА лише цього року уразили понад 300 цілей у глибині росії.
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