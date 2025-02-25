У 2022 році українська оборонна промисловість оцінювалася в $1 млрд, цього року цей показник сягнув $35 млрд — Умєров Сьогодні 06:23 — Казна та Політика

У 2022 році українська оборонна промисловість оцінювалася в $1 млрд, цього року цей показник сягнув $35 млрд — Умєров

У 2024 році українська оборонна промисловість досягла значного зростання. Якщо у 2022 році її потенціал оцінювався в $1 млрд, у 2024-му обсяги виробництва зросли до $20 млрд, цього року цей показник сягнув $35 млрд — ця сума майже співмірна з міжнародною допомогою минулого року.

Про це розповів Forbes Ukraine міністр оборони України Рустем Умєров.

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У 2024 році 30% зброї, яку застосовували українські військові на фронті, виготовлено в Україні. Порівняно з 2023 роком:

втричі зросло виробництво 155-мм самохідних гаубиць;

випуск броньованих транспортних засобів — у п’ять разів;

боєприпасів — у 2,5 раза;

протитанкових керованих ракет — удвічі.

96% дронів на фронті українського виробництва: третина оборонного ринку країни зосереджена на виробництві безпілотників, ще 5% припадає на засоби РЕБ, повідомив міністр.

Завдяки морським дронам Україна знизила бойовий потенціал чорноморського флоту рф на 30%, а далекобійні БПЛА лише цього року уразили понад 300 цілей у глибині росії.

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