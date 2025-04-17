Умєров назвав суму, яку виділили українським виробникам дронів за півтора роки — Finance.ua

Умєров назвав суму, яку виділили українським виробникам дронів за півтора роки
Міністерство оборони уклало контракти з 76 українськими виробниками дронів. Всього за півтора року виділено на закупівлі понад 100 млрд грн. Йдеться про FPV-дрони, коптери-бомбери, розвідувальні та ударні безпілотники.
Про це повідомив голова Міноборони Рустем Умєров.
«У 2024−2025 роках Міноборони вже спрямувало понад 104 млрд гривень українським виробникам безпілотників», — сказано в повідомленні.
Так, станом на сьогодні Агентство оборонних закупівель уклало контракти із 76 виробниками БПЛА, серед них, зокрема:
- 36 виробників FPV-дронів;
- 14 — коптерів-бомберів;
- 12 — розвідувальних дронів та «крил»;
- 5 — deepstrike-дронів з радіусом 400+ км;
- 5 — багаторазових ударних літаків;
- 3 — літаків-камікадзе малого радіусу;
- 1 — повітряних мішеней для потреб ППО.
Зазначається, що ці контракти є частиною великої стратегії технологічного переозброєння Сил оборони та розвитку національного оборонного виробництва.
У грудні в Міноборони повідомляли, що у 2024 році безпілотники українського виробництва закрили 96,2% потреб ЗСУ. Лише FPV-дронів було виготовлено понад 1,5 млн.
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