Умєров назвав суму, яку виділили українським виробникам дронів за півтора роки — Finance.ua

Умєров назвав суму, яку виділили українським виробникам дронів за півтора роки Сьогодні 20:19 — Казна та Політика

Умєров назвав суму, яку виділили українським виробникам дронів за півтора роки

Міністерство оборони уклало контракти з 76 українськими виробниками дронів. Всього за півтора року виділено на закупівлі понад 100 млрд грн. Йдеться про FPV-дрони, коптери-бомбери, розвідувальні та ударні безпілотники.

Про це повідомив голова Міноборони Рустем Умєров.

«У 2024−2025 роках Міноборони вже спрямувало понад 104 млрд гривень українським виробникам безпілотників», — сказано в повідомленні.

Так, станом на сьогодні Агентство оборонних закупівель уклало контракти із 76 виробниками БПЛА, серед них, зокрема:

36 виробників FPV-дронів;

14 — коптерів-бомберів;

12 — розвідувальних дронів та «крил»;

5 — deepstrike-дронів з радіусом 400+ км;

5 — багаторазових ударних літаків;

3 — літаків-камікадзе малого радіусу;

1 — повітряних мішеней для потреб ППО.

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Зазначається, що ці контракти є частиною великої стратегії технологічного переозброєння Сил оборони та розвитку національного оборонного виробництва.

У грудні в Міноборони повідомляли, що у 2024 році безпілотники українського виробництва закрили 96,2% потреб ЗСУ. Лише FPV-дронів було виготовлено понад 1,5 млн.

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