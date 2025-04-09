У 2025 році в Україні з’явилися 20 нових дронів на оптоволокні — Зеленський — Finance.ua
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У 2025 році в Україні з’явилися 20 нових дронів на оптоволокні — Зеленський

Технології&Авто
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У 2025 році в Україні з’явилися 20 нових дронів на оптоволокні — Зеленський
У 2025 році в Україні з’явилися 20 нових дронів на оптоволокні — Зеленський
З початку року в Україні з’явилися понад 20 нових сертифікованих зразків дронів з оптоволоконною системою керування.
Про це президент України Володимир Зеленський повідомив у зверненні 7 квітня.
За його словами, виробництво дронів в Україні «максимально збільшується». Йдеться про всі види безпілотників: від Mavic до далекобійних дронів. Також збільшуються українські можливості для виробництва наземних роботизованих комплексів.
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Окремо Зеленський розповів про роботу щодо дронів на оптоволокні: тільки з початку цього року з’явилися понад 20 нових сертифікованих зразків дронів з оптоволоконною системою керування.
Уже 11 українських підприємств опанували виробництво саме таких дронів, і головне завдання, за словами Зеленського, — це «досягти найбільших масштабів виробництва та постачання з можливих». Президент зазначив, що доручив укласти контракти з цими виробниками.
Дрон на оптоволокні —  це FPV-дрон, у якого сигнали керування і відео передаються за допомогою кабелю оптоволокна. Головна перевага таких FPV-дронів — це те, що вони не є вразливими до системи радіоелектронної боротьби (РЕБ) та інших перешкод.
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У грудні 2024 року Кабінет Міністрів затвердив постанову, яка виводить закупівлі безпілотних систем і засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ) вітчизняного виробництва на постійну основу. Тоді запевняли, що командири військових частин зможуть купувати безпілотники й РЕБ тактичного рівня без зайвих бюрократичних узгоджень із Генштабом та іншими органами військового управління.
Згодом у Міноборони заявили, що бойові підрозділи Збройних сил України щомісяця отримуватимуть пряме фінансування розміром 2,5 мільярда гривень. Ці кошти будуть розподілені між бригадами ЗСУ для закупівлі дронів.
За матеріалами:
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