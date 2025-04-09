У 2025 році в Україні з’явилися 20 нових дронів на оптоволокні — Зеленський 09.04.2025, 00:41 — Технології&Авто

У 2025 році в Україні з’явилися 20 нових дронів на оптоволокні — Зеленський

З початку року в Україні з’явилися понад 20 нових сертифікованих зразків дронів з оптоволоконною системою керування.

Про це президент України Володимир Зеленський повідомив у зверненні 7 квітня.

За його словами, виробництво дронів в Україні «максимально збільшується». Йдеться про всі види безпілотників: від Mavic до далекобійних дронів. Також збільшуються українські можливості для виробництва наземних роботизованих комплексів.

Окремо Зеленський розповів про роботу щодо дронів на оптоволокні: тільки з початку цього року з’явилися понад 20 нових сертифікованих зразків дронів з оптоволоконною системою керування.

Уже 11 українських підприємств опанували виробництво саме таких дронів, і головне завдання, за словами Зеленського, — це «досягти найбільших масштабів виробництва та постачання з можливих». Президент зазначив, що доручив укласти контракти з цими виробниками.

Дрон на оптоволокні — це FPV-дрон, у якого сигнали керування і відео передаються за допомогою кабелю оптоволокна. Головна перевага таких FPV-дронів — це те, що вони не є вразливими до системи радіоелектронної боротьби (РЕБ) та інших перешкод.

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У грудні 2024 року Кабінет Міністрів затвердив постанову, яка виводить закупівлі безпілотних систем і засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ) вітчизняного виробництва на постійну основу. Тоді запевняли, що командири військових частин зможуть купувати безпілотники й РЕБ тактичного рівня без зайвих бюрократичних узгоджень із Генштабом та іншими органами військового управління.

Згодом у Міноборони заявили, що бойові підрозділи Збройних сил України щомісяця отримуватимуть пряме фінансування розміром 2,5 мільярда гривень. Ці кошти будуть розподілені між бригадами ЗСУ для закупівлі дронів.

hromadske За матеріалами:

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