Нідерланди надають Україні €500 мільйонів на проєкт «Лінія дронів» — Finance.ua

Нідерланди надають Україні €500 мільйонів на проєкт «Лінія дронів» Сьогодні 15:33

Нідерланди надають Україні €500 мільйонів на проєкт «Лінія дронів»

Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс оголосив у неділю, що Амстердам надасть Україні 500 мільйонів євро на проєкт «Лінія дронів».

Про це Брекельманс повідомив у соцмережі Х після зустрічі у Києві зі своїм українським колегою Рустемом Умєровим.

500 млн євро — це частина пакета прискореного фінансування в розмірі 2 млрд євро, який Нідерланди вирішили виділити у 2025 році, зазначили у нідерландському міністерстві.

Про це, зокрема, оголосили міністр оборони Рубен Брекельманс і державний секретар оборони Гейс Туйнман в рамках візиту до України.

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«Було важливо оголосити, що ми надаємо Україні прискорену підтримку в розмірі 2 мільярдів євро, що включає проєкт зі створення безпілотників обсягом 500 мільйонів євро. Ці безпілотники матимуть велике значення на полі бою і буквально рятуватимуть життя», — цитує міністерство очільника Міноборони Брекельманса.

Міністр зауважив, що ця підтримка допоможе зміцнити позиції України на передовій і за столом переговорів.

Міністр оборони України Рустем Умєров після зустрічі з Брекельмансом у Києві повідомив, що Нідерланди додатково виділяють Україні 3,5 млрд євро, з яких значна частина буде спрямована на надання безпекової допомоги Україні вже у 2025 році.

Умєров повідомив, що Нідерланди підтримують проєкт «Лінія дронів» та інвестують в українське виробництво, однак не озвучив суми інвестицій.

Своєю чергою у березні прем’єр-міністр Нідерландів Дік Схооф розповів про пакет інвестицій на 700 млн євро для виробництва дронів, що націлений частково на українську оборонну промисловість.

Українська правда За матеріалами:

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