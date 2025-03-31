Нідерланди надають Україні €500 мільйонів на проєкт «Лінія дронів» — Finance.ua

Нідерланди надають Україні €500 мільйонів на проєкт «Лінія дронів»
Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс оголосив у неділю, що Амстердам надасть Україні 500 мільйонів євро на проєкт «Лінія дронів».
Про це Брекельманс повідомив у соцмережі Х після зустрічі у Києві зі своїм українським колегою Рустемом Умєровим.
500 млн євро — це частина пакета прискореного фінансування в розмірі 2 млрд євро, який Нідерланди вирішили виділити у 2025 році, зазначили у нідерландському міністерстві.
Про це, зокрема, оголосили міністр оборони Рубен Брекельманс і державний секретар оборони Гейс Туйнман в рамках візиту до України.
«Було важливо оголосити, що ми надаємо Україні прискорену підтримку в розмірі 2 мільярдів євро, що включає проєкт зі створення безпілотників обсягом 500 мільйонів євро. Ці безпілотники матимуть велике значення на полі бою і буквально рятуватимуть життя», — цитує міністерство очільника Міноборони Брекельманса.
Міністр зауважив, що ця підтримка допоможе зміцнити позиції України на передовій і за столом переговорів.
Міністр оборони України Рустем Умєров після зустрічі з Брекельмансом у Києві повідомив, що Нідерланди додатково виділяють Україні 3,5 млрд євро, з яких значна частина буде спрямована на надання безпекової допомоги Україні вже у 2025 році.
Умєров повідомив, що Нідерланди підтримують проєкт «Лінія дронів» та інвестують в українське виробництво, однак не озвучив суми інвестицій.
Своєю чергою у березні прем’єр-міністр Нідерландів Дік Схооф розповів про пакет інвестицій на 700 млн євро для виробництва дронів, що націлений частково на українську оборонну промисловість.
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