Коаліція дронів виділила 20 млн євро на закупівлю розвідувальних БПЛА — Finance.ua

Коаліція дронів виділила 20 млн євро на закупівлю розвідувальних БПЛА Сьогодні 15:12

Країни-партнери Коаліції дронів ухвалили рішення про виділення 20 мільйонів євро зі спільного фонду, щоб закупити розвідувальні БПЛА (ISR) тактичного рівня для Сил оборони України.

Поставка техніки очікується впродовж трьох місяців.

«Ми вдячні нашим партнерам за те, що вони відгукнулися на критичну потребу. Оперативна реакція й гнучкість в прийнятті цього рішення важлива, особливо зараз, коли вони дуже потрібні Силам оборони. Завдяки ним військові можуть розвідувати місцевість та підвищувати ситуаційну обізнаність своїх підрозділів, що важливо для успішних бойових дій», — зазначила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

Як повідомлялось, в лютому Коаліція дронів запустила третій міжнародний тендер на мультироторні розвідувальні дрони. Вдруге в ньому змогли взяти участь українські розробники. Прийом заявок на тендер завершився, триває перший етап відбору.

Коаліція дронів була сформована в лютому 2024 року під час 19-ї зустрічі у форматі «Рамштайн». Ідею запропонувала Латвія. Разом із Великою Британією вони координують роботу ініціативи.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.