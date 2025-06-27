Міноборони вдосконалить умови контрактної служби для молоді — Finance.ua

Міноборони вдосконалить умови контрактної служби для молоді Сьогодні 16:16 — Особисті фінанси

Міноборони вдосконалить умови контрактної служби для молоді

Міністерство оборони України планує розширити мотиваційний пакет для молоді, яка хоче долучитися до Збройних сил України.

Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров під час розмови з журналістами, передає УНІАН.

За словами міністра, впродовж останніх тижнів Міноборони проаналізувало досвід участі молодих військовослужбовців віком 18−24 років у бойових діях. Командири на фронті високо оцінили рівень їхньої підготовки, витримку та рішучість.

«Приблизно два тижні тому Міноборони отримало структуровані зворотні звіти з фронту, які підтвердили, що незважаючи на скепсис, підрозділи з контрактниками 18−24 показують ефективні результати. Це стало важливим моральним поштовхом для усієї системи», — сказав Умєров.

Міністр наголосив, що питання зниження мобілізаційного віку не розглядається. Натомість планується вдосконалення умов контрактної служби для молоді. Система підтримки та стимулювання переглядається за трьома напрямами:

фінансові умови;

кількість охочих;

якість підготовки.

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«Контрактники 18−24 років проявили високу готовність і впевненість у боях. Це мотивує. Їхній професіоналізм, витримка та сила духу стали ще одним підтвердженням того, що молоде покоління здатне ефективно захищати державу вже сьогодні. Це потужний людський ресурс, який варто підтримувати і розвивати. І держава це робитиме, вдосконалюючи мотиваційний пакет проєкту», — наголосив міністр.

Про «Контракт 18−24»

Нагадаємо, на початку 2025 року Міністерство оборони офіційно презентувало проєкт «Контракт 18−24» — добровільну ініціативу для українців вікової категорії 18−24 роки.

Добровольці отримують 1 мільйон гривень одноразової грошової допомоги, яка виплачуватиметься частинами:

200 000 грн — після підписання контракту;

300 000 грн — після завершення підготовки;

500 000 грн — після закінчення служби.

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Також передбачене щомісячне грошове забезпечення до 120 000 грн (залежно від виконуваних бойових завдань) та додаткові виплати за бойові операції.

Крім того, передбачена компенсація оренди житла на час служби. Також передбачена низка соціальних гарантій, наприклад, навчання у закладах вищої освіти, безкоштовне медичне забезпечення.

У матеріалі за посиланням докладно розповідаємо про те, що це за ініціатива, а також, що про це думають українці. Зокрема й військові.

Довідка Finance.ua:

програму «Контракт 18−24» можуть розширити на військові спеціальності, пов’язані з управлінням дронами;

від початку запуску проєкту контрактної служби «18−24» до 38-ї бригади морської піхоти ЗСУ надійшла велика кількість заявок. Однак не всі кандидати пройшли відбір;

серед найбільш популярних посад, на які добровольці 18−24 років укладають контракти, — снайпер та розвідник.

УНІАН За матеріалами:

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