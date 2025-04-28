Контракт «18−24»: як молодь може долучитися до морської піхоти ЗСУ — Finance.ua

Контракт «18−24»: як молодь може долучитися до морської піхоти ЗСУ Сьогодні 19:15 — Особисті фінанси

Контракт «18−24»: як молодь може долучитися до морської піхоти ЗСУ

Від початку запуску проєкту контрактної служби «18−24» до 38-ї бригади морської піхоти ЗСУ надійшла велика кількість заявок. Однак не всі кандидати пройшли відбір.

Про це повідомив рекрутер 38 окремої бригади морської піхоти ВМС ЗСУ Владислав Ухваткін в ефірі телемарафону.

«Сталої цифри немає, адже заявки надходять постійно. Є велика динаміка. Молодь у віці від 18 до 24 років свідомо приймає рішення долучитися до лав Збройних сил України, зокрема до нашої 38-ї бригади морської піхоти», — зазначив Ухваткін.

Він зауважив, що процедура оформлення передбачає проходження:

співбесіди з рекрутером;

психологічних тестів;

медичної комісії.

Після цього кандидати розпочинають базову підготовку, яка триває до чотирьох місяців.

«Підготовка передбачає фізичні навантаження, морально-психологічну стійкість, командну злагодженість. Ми розраховуємо на цих хлопців, бо на них покладено велику відповідальність», — додав рекрутер.

Ухваткін наголосив, що, попри потребу в кадрах, бригада дуже серйозно підходить до відбору.

«Бувають випадки, коли кандидат має велику мотивацію, але не відповідає фізичним критеріям чи віковим обмеженням. Ми не кажемо людині 'ні'. Намагаємося знайти альтернативний варіант — запропонувати іншу посаду або контракт на три роки», — пояснив він.

Наразі бригади потребують фахівців на такі посади:

стрілець;

стрілець-санітар;

гранатометник;

помічник гранатометника;

снайпер;

розвідник.

Нагадаємо, що на початку цього року український президент Володимир Зеленський оголосив про розробку Міністерством оборони спеціального контракту для українців віком від 18 до 24 років, наголосивши, що це не мобілізація, а добровільна контрактна пропозиція.

В рамках проекту «Контракт 18−24» добровольці отримають виплату в розмірі 1 млн гривень: 200 тисяч гривень виплачують одразу, а решту грошей — протягом року служби.

При цьому добровольці щомісяця додатково отримуватимуть грошове забезпечення до 120 тисяч гривень.

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