Контракт «18−24»: як молодь може долучитися до морської піхоти ЗСУ — Finance.ua
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Контракт «18−24»: як молодь може долучитися до морської піхоти ЗСУ

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Контракт «18−24»: як молодь може долучитися до морської піхоти ЗСУ
Контракт «18−24»: як молодь може долучитися до морської піхоти ЗСУ
Від початку запуску проєкту контрактної служби «18−24» до 38-ї бригади морської піхоти ЗСУ надійшла велика кількість заявок. Однак не всі кандидати пройшли відбір.
Про це повідомив рекрутер 38 окремої бригади морської піхоти ВМС ЗСУ Владислав Ухваткін в ефірі телемарафону.
«Сталої цифри немає, адже заявки надходять постійно. Є велика динаміка. Молодь у віці від 18 до 24 років свідомо приймає рішення долучитися до лав Збройних сил України, зокрема до нашої 38-ї бригади морської піхоти», — зазначив Ухваткін.
Він зауважив, що процедура оформлення передбачає проходження:
  • співбесіди з рекрутером;
  • психологічних тестів;
  • медичної комісії.
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Після цього кандидати розпочинають базову підготовку, яка триває до чотирьох місяців.
«Підготовка передбачає фізичні навантаження, морально-психологічну стійкість, командну злагодженість. Ми розраховуємо на цих хлопців, бо на них покладено велику відповідальність», — додав рекрутер.
Ухваткін наголосив, що, попри потребу в кадрах, бригада дуже серйозно підходить до відбору.
«Бувають випадки, коли кандидат має велику мотивацію, але не відповідає фізичним критеріям чи віковим обмеженням. Ми не кажемо людині 'ні'. Намагаємося знайти альтернативний варіант — запропонувати іншу посаду або контракт на три роки», — пояснив він.
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Наразі бригади потребують фахівців на такі посади:
  • стрілець;
  • стрілець-санітар;
  • гранатометник;
  • помічник гранатометника;
  • снайпер;
  • розвідник.
Нагадаємо, що на початку цього року український президент Володимир Зеленський оголосив про розробку Міністерством оборони спеціального контракту для українців віком від 18 до 24 років, наголосивши, що це не мобілізація, а добровільна контрактна пропозиція.
В рамках проекту «Контракт 18−24» добровольці отримають виплату в розмірі 1 млн гривень: 200 тисяч гривень виплачують одразу, а решту грошей — протягом року служби.
При цьому добровольці щомісяця додатково отримуватимуть грошове забезпечення до 120 тисяч гривень.
За матеріалами:
РБК-Україна
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