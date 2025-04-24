«Контракт 18−24»: тепер можна приєднатися до 24 бригад ЗСУ — Finance.ua

«Контракт 18−24»: тепер можна приєднатися до 24 бригад ЗСУ Сьогодні 15:13 — Особисті фінанси

«Контракт 18−24»: тепер можна приєднатися до 24 бригад ЗСУ

Тепер є можливість підписати контракт, обравши бригаду із Сухопутних військ, Військово-морських сил, Десантно-штурмових військ, Сил безпілотних систем та Сил територіальної оборони.

Проце повідомили в Міноборони

«Контракт 18−24» пропонує фінансову стабільність, гарантовану державою: контракт на 1 000 000 грн, із яких 200 тис грн виплачуються одразу після підписання контракту, а решта 800 тис. — пізніше двома частинами.

Добровольці отримуватимуть щомісячне грошове забезпечення до 120 000 грн на місяць плюс доплати за бойові завдання. Загальна сума може скласти до 2 000 000 на рік. Матимуть можливість «нульової» іпотеки, навчання за державний кошт, безкоштовне медичне забезпечення (у тому числі, зубне протезування), а також право на виїзд за кордон після року служби.

Також законом гарантоване звільнення від мобілізації на 12 місяців після завершення контракту.

Подати заявку можна на сайті 18−24.army.gov.ua або через застосунок Резерв+

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