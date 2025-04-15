«Контракт 18−24»: добровольцям збільшили перелік посад — Finance.ua
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«Контракт 18−24»: добровольцям збільшили перелік посад

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«Контракт 18−24»: добровольцям збільшили перелік посад
«Контракт 18−24»: добровольцям збільшили перелік посад
Проєкт «Контракт 18−24» продовжує розвиватися. Тепер добровольцям розширили перелік доступних посад, збільшивши їх кількість удвічі.
Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.
«Розширюємо можливості для громадян, які хочуть добровільно долучитися до захисту України. Ми збільшили перелік посад, які доступні для добровольців. Це дозволяє кожному, хто готовий долучитися до війська, обрати напрямок, де його навички і вміння будуть найефективніші», — відзначив Умєров.
Зокрема, кількість доступних посад збільшено вдвічі — з 9 до 18.
До переліку посад додали нові позиції:
  • старший стрілець-номер обслуги;
  • кулеметник;
  • кулеметник-розвідник;
  • старший навідник;
  • розвідник-навідник;
  • розвідник-номер обслуги;
  • розвідник-радіотелефоніст;
  • розвідник-оператор;
  • старший розвідник-стрілець-снайпер.
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Як пояснив Умєров, ці посади доповнюють перелік, що з’явився раніше у рамках проєкту:
  • стрілець;
  • старший стрілець;
  • стрілець-снайпер;
  • стрілець-санітар;
  • помічник гранатометника;
  • гранатометник;
  • старший гранатометник;
  • розвідник;
  • старший розвідник.
Умєров додав, що наразі в проєкті «Контракт 18−24» беруть участь 16 бригад Збройних сил України.
«Наша мета — забезпечувати більше можливостей воїнам свідомо обирати свою роль, служити ефективно та отримувати гідну фінансову й соціальну підтримку. Працюємо далі — для створення сильної, вмотивованої та професійної армії», — підкреслив міністр.
Нагадаємо, раніше Кабінет Міністрів поширив дію проєкту «Контракт 18−24» на Національну гвардію та Державну прикордонну службу.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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