Які посади найбільш популярні серед добровольців за програмою «Контракт 18−24» — Finance.ua

Які посади найбільш популярні серед добровольців за програмою «Контракт 18−24» Сьогодні 16:08

Які посади найбільш популярні серед добровольців за програмою «Контракт 18−24»

Серед найбільш популярних посад, на які добровольці 18−24 років укладають контракти, — снайпера та розвідник.

Про це в телеетері сказав речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін.

Він зауважив, що перші добровольці вже підписали контракт, а багато хто з них вже відправився на базову військову підготовку.

Фінансове заохочення

Лазуткін нагадав, що першу виплату у 200 тис. грн добровольці, які уклали контракт, отримають одразу.

Другу виплату у 300 тис. грн буде здійснено після проходження підготовки й початку виконання бойових задач протягом п’яти днів, ще 500 тис. грн люди отримують наприкінці контракту.

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Нагадаємо, молоді українці віком від 18 до 24 років, котрі вирішили добровільно приєднатися до військової служби за «Контрактом 18−24», вже отримали перші обіцяні виплати.

Згідно з проєктом «Контракт 18−24», передбачені наступні заохочення:

обов’язкова посилена підготовка протягом 3 місяців після підписання контракту;

медичне забезпечення + стоматологія та зубопротезування;

навчання у навчальних закладах у межах квот на кошти держави, після закінчення контракту;

безкоштовний проїзд;

право на виїзд за кордон після 1 року служби;

також законом гарантоване звільнення від мобілізації на 12 місяців після завершення контракту.

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Укрінформ За матеріалами:

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