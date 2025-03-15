Які посади найбільш популярні серед добровольців за програмою «Контракт 18−24» — Finance.ua

Які посади найбільш популярні серед добровольців за програмою «Контракт 18−24»
Серед найбільш популярних посад, на які добровольці 18−24 років укладають контракти, — снайпера та розвідник.
Про це в телеетері сказав речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін.
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Він зауважив, що перші добровольці вже підписали контракт, а багато хто з них вже відправився на базову військову підготовку.
Фінансове заохочення
Лазуткін нагадав, що першу виплату у 200 тис. грн добровольці, які уклали контракт, отримають одразу.
Другу виплату у 300 тис. грн буде здійснено після проходження підготовки й початку виконання бойових задач протягом п’яти днів, ще 500 тис. грн люди отримують наприкінці контракту.
Нагадаємо, молоді українці віком від 18 до 24 років, котрі вирішили добровільно приєднатися до військової служби за «Контрактом 18−24», вже отримали перші обіцяні виплати.
Згідно з проєктом «Контракт 18−24», передбачені наступні заохочення:
- обов’язкова посилена підготовка протягом 3 місяців після підписання контракту;
- медичне забезпечення + стоматологія та зубопротезування;
- навчання у навчальних закладах у межах квот на кошти держави, після закінчення контракту;
- безкоштовний проїзд;
- право на виїзд за кордон після 1 року служби;
- також законом гарантоване звільнення від мобілізації на 12 місяців після завершення контракту.
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