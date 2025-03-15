Які посади найбільш популярні серед добровольців за програмою «Контракт 18−24» — Finance.ua
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Які посади найбільш популярні серед добровольців за програмою «Контракт 18−24»

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Які посади найбільш популярні серед добровольців за програмою «Контракт 18−24»
Які посади найбільш популярні серед добровольців за програмою «Контракт 18−24»
Серед найбільш популярних посад, на які добровольці 18−24 років укладають контракти, — снайпера та розвідник.
Про це в телеетері сказав речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін.
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Він зауважив, що перші добровольці вже підписали контракт, а багато хто з них вже відправився на базову військову підготовку.

Фінансове заохочення

Лазуткін нагадав, що першу виплату у 200 тис. грн добровольці, які уклали контракт, отримають одразу.
Другу виплату у 300 тис. грн буде здійснено після проходження підготовки й початку виконання бойових задач протягом п’яти днів, ще 500 тис. грн люди отримують наприкінці контракту.
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Нагадаємо, молоді українці віком від 18 до 24 років, котрі вирішили добровільно приєднатися до військової служби за «Контрактом 18−24», вже отримали перші обіцяні виплати.
Згідно з проєктом «Контракт 18−24», передбачені наступні заохочення:
  • обов’язкова посилена підготовка протягом 3 місяців після підписання контракту;
  • медичне забезпечення + стоматологія та зубопротезування;
  • навчання у навчальних закладах у межах квот на кошти держави, після закінчення контракту;
  • безкоштовний проїзд;
  • право на виїзд за кордон після 1 року служби;
  • також законом гарантоване звільнення від мобілізації на 12 місяців після завершення контракту.
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За матеріалами:
Укрінформ
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