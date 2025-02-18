Кількість звернень в «Резерв+» про укладання «мотиваційного контракту» перевищила позначку в 10 тисяч — Finance.ua

Кількість звернень в «Резерв+» про укладання «мотиваційного контракту» перевищила позначку в 10 тисяч Сьогодні 11:00 — Казна та Політика

Кількість звернень в «Резерв+» про укладання «мотиваційного контракту» перевищила позначку в 10 тисяч

Кількість звернень у мобільному застосунку «Резерв+» щодо укладання річного «мотиваційного контракту» для служби в армії для добровольців віком від 18 до 24 років вже перевищила позначку в 10 тисяч.

Про це заявив речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін, передається в ефірі національного телемарафону.

Представник оборонного відомства зазначив, що така кількість запитів щодо «Контракту 18−24» було надіслано в «Резерв+» лише за тиждень.

Він також звернув увагу, що подати заявку на підписання такого контракту для молодих людей віком 18−24 роки можна не лише через застосунок «Резерв+».

«Скажімо так, в цей „периметр“, тому що є ще можливість безпосередньо в бригадах рекрутуватися, є центр рекрутингу, є сайт „18−24“» — розповів Лазуткін.

Він додав, що відтак добровольці у віці від 18 до 24 роки мають «кілька можливостей потрапити на цей контракт».

Довідка Finance.ua:

Раніше, в Україні 11 лютого стартувала нова програма служби за контрактом в армії для громадян віком 18−24 років. У разі долучення до війська такі добровольці отримають значні виплати та соціальні гарантії. Деталі читайте у статті:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.