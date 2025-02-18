Кількість звернень в «Резерв+» про укладання «мотиваційного контракту» перевищила позначку в 10 тисяч — Finance.ua
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Кількість звернень в «Резерв+» про укладання «мотиваційного контракту» перевищила позначку в 10 тисяч

Казна та Політика
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Кількість звернень в «Резерв+» про укладання «мотиваційного контракту» перевищила позначку в 10 тисяч
Кількість звернень в «Резерв+» про укладання «мотиваційного контракту» перевищила позначку в 10 тисяч
Кількість звернень у мобільному застосунку «Резерв+» щодо укладання річного «мотиваційного контракту» для служби в армії для добровольців віком від 18 до 24 років вже перевищила позначку в 10 тисяч.
Про це заявив речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін, передається в ефірі національного телемарафону.
Представник оборонного відомства зазначив, що така кількість запитів щодо «Контракту 18−24» було надіслано в «Резерв+» лише за тиждень.
Він також звернув увагу, що подати заявку на підписання такого контракту для молодих людей віком 18−24 роки можна не лише через застосунок «Резерв+».
«Скажімо так, в цей „периметр“, тому що є ще можливість безпосередньо в бригадах рекрутуватися, є центр рекрутингу, є сайт „18−24“» — розповів Лазуткін.
Він додав, що відтак добровольці у віці від 18 до 24 роки мають «кілька можливостей потрапити на цей контракт».

Довідка Finance.ua:

  • Раніше, в Україні 11 лютого стартувала нова програма служби за контрактом в армії для громадян віком 18−24 років. У разі долучення до війська такі добровольці отримають значні виплати та соціальні гарантії. Деталі читайте у статті:

Контракт на 1 млн та іпотека під 0: які умови Міноборони обіцяє для 18−24 річних добровольців

За матеріалами:
РБК-Україна
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