Міноборони очікує на частіші ротації на фронті завдяки контрактникам віком 18−24 років — Finance.ua

Міноборони очікує на частіші ротації на фронті завдяки контрактникам віком 18−24 років Сьогодні 07:16

Міноборони очікує на частіші ротації на фронті завдяки контрактникам віком 18−24 років

На фронті відбуватимуться частіші ротації військових завдяки добровольцям-контрактникам віком від 18 до 24 років, в ефірі телемарафону сказав речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін.

За його словами, контрактники служитимуть в частинах на лінії зіткнення і на найбільш ризикованих посадах.

«Це чітко означені бойові посади, на яких люди найбільше ризикують на лінії бойового зіткнення: стрілець, старший стрілець, стрілець-снайпер, стрілець-санітар, помічник гранатометника, гранатометник, старший гранатометник, розвідник і старший розвідник», — сказав Лазуткін.

Речник Міноборони наголосив, у бойових бригадах на фронті чекають на контрактників віком від 18 до 24 років, бо це дасть змогу проводити більш часті ротації на фронті.

«Ці хлопці дуже потрібні, ці люди дозволять частіше робити ротації тих людей, хто безпосередньо воює в окопах на лінії бойового зіткнення. Їх будуть приймати як своїх і максимально адаптуватимуть у колективі», — зазначив Лазуткін.

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Він наголосив, що процес інтеграції продуманий, і в бригадах їх чекають. «Це реальна допомога людьми, які будуть вмотивованими і матимуть хорошу підготовку», — додав він

Для контрактників віком 18−24 роки передбачені 45 днів базової підготовки, 14 днів фахової і 14 днів адаптації в бригаді.

Нагадаємо, 11 лютого Міністерство оборони офіційно розпочало проєкт «Контракт 18−24» — добровільну ініціативу для українців вікової категорії 18−24 роки, яка готова приєднатися до Сил оборони на один рік. «Контракт 18−24» передбачає виплату 1 млн грн, із яких 200 000 грн виплачуються одразу, а решта — під час служби.

Добровольці отримуватимуть щомісячне грошове забезпечення — до 120 000 грн, а також право на виїзд за кордон після року служби. Закон гарантує звільнення від мобілізації на 12 місяців після завершення контракту.

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