Поліграф для іноземців у ЗСУ: уряд схвалив нові правила — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Поліграф для іноземців у ЗСУ: уряд схвалив нові правила

Казна та Політика
36
Поліграф для іноземців у ЗСУ: уряд схвалив нові правила
Поліграф для іноземців у ЗСУ: уряд схвалив нові правила
Кабінет Міністрів затвердив нові правила щодо проходження перевірки на поліграфі для іноземців та осіб без громадянства, які хочуть служити за контрактом у ЗСУ.
Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко.
«Тепер іноземці та особи без громадянства, які хочуть служити за контрактом у ЗСУ, Нацгвардії чи Держспецслужбі транспорту, проходитимуть перевірку на поліграфі», — зазначив він.
Читайте також
За словами нардепа, відтепер Центр рекрутингу іноземців отримує офіційні повноваження на такі перевірки.
Отже, згідно з новими правилами, поліграф стане частиною спеціальної перевірки перед прийняттям на службу.
Нагадаємо, іноземці зможуть проходити військову службу за контрактом у ЗСУ. Рада прийняла закон у цілому.
Читайте також
Зазначається, що іноземці, які виявили бажання служити за контрактом, за своєю згодою мають пройти перевірку на поліграфі. Небажання проходити поліграф буде підставою відмови у прийнятті на службу.
Крім того, іноземці можуть бути прийняті на контракт на посади офіцерського складу (раніше — рядового й сержантського і старшинського складу).
За матеріалами:
Mind
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.