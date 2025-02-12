Поліграф для іноземців у ЗСУ: уряд схвалив нові правила — Finance.ua

Поліграф для іноземців у ЗСУ: уряд схвалив нові правила
Кабінет Міністрів затвердив нові правила щодо проходження перевірки на поліграфі для іноземців та осіб без громадянства, які хочуть служити за контрактом у ЗСУ.
Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко.
«Тепер іноземці та особи без громадянства, які хочуть служити за контрактом у ЗСУ, Нацгвардії чи Держспецслужбі транспорту, проходитимуть перевірку на поліграфі», — зазначив він.
За словами нардепа, відтепер Центр рекрутингу іноземців отримує офіційні повноваження на такі перевірки.
Отже, згідно з новими правилами, поліграф стане частиною спеціальної перевірки перед прийняттям на службу.
Нагадаємо, іноземці зможуть проходити військову службу за контрактом у ЗСУ. Рада прийняла закон у цілому.
Зазначається, що іноземці, які виявили бажання служити за контрактом, за своєю згодою мають пройти перевірку на поліграфі. Небажання проходити поліграф буде підставою відмови у прийнятті на службу.
Крім того, іноземці можуть бути прийняті на контракт на посади офіцерського складу (раніше — рядового й сержантського і старшинського складу).
Поділитися новиною