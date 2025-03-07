Перші молоді добровольці за програмою «Контракт 18−24» вже отримали виплати — Finance.ua

Перші молоді добровольці за програмою «Контракт 18−24» вже отримали виплати Сьогодні 14:30 — Особисті фінанси

Перші молоді добровольці за програмою «Контракт 18−24» вже отримали виплати

Молоді українці віком від 18 до 24 років, котрі вирішили добровільно приєднатися до військової служби за контрактом, вже отримали перші обіцяні виплати.



Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

«Перші добровольці, які прийшли у військо за програмою „ Контракт 18−24 “, вже отримали перші виплати!», — йдеться у повідомленні.

У Генштабі нагадали, що ця програма передбачає гідну фінансову винагороду, професійну бойову підготовку за стандартами НАТО та соціальні гарантії, які не надає жодна цивільна професія.

Основною складовою є річний контракт на 1 млн гривень: 200 тис. грн одразу в разі його підписання та 800 тис. грн виплат двома частинами на час дії контракту. Окрім того, додатково можна буде отримувати до 120 тис. грн/місяць + доплати за бойові завдання. Таким чином, грошове забезпечення на рік з усіма бонусами може сягати до 2 млн грн.

Також передбачені бонуси й щодо житла:

компенсація житла протягом служби;

іпотека 0.0% річних після закінчення контракту («єОселя»);

комунальні пільги.

Також, згідно з проєктом «Контракт 18−24», передбачені наступні заохочення:

обов’язкова посилена підготовка протягом 3 місяців після підписання контракту;

медичне забезпечення + стоматологія та зубопротезування;

навчання у навчальних закладах у межах квот на кошти держави, після закінчення контракту;

безкоштовний проїзд;

право на виїзд за кордон після 1 року служби;

також законом гарантоване звільнення від мобілізації на 12 місяців після завершення контракту.

Детальніше про проєкт Міноборони можна почитати за посиланням

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