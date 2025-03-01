У ЗСУ відкриті вакансії у сфері IT, робототехніки та штучного інтелекту: які вимоги до кандидатів — Finance.ua

У ЗСУ відкриті вакансії у сфері IT, робототехніки та штучного інтелекту: які вимоги до кандидатів Сьогодні 13:11 — Особисті фінанси

У ЗСУ відкриті вакансії у сфері IT, робототехніки та штучного інтелекту: які вимоги до кандидатів

Збройні Сили України оголосили набір фахівців у сфері IT, роботизації та штучного інтелекту. Вакансії відкриті як для військових, так і для цивільних спеціалістів.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Вимоги до кандидатів

Зазначається, що перевагу надаватимуть фахівцям, які мають знання та практичний досвід роботи у сфері інформатизації, робототехніки чи штучного інтелекту.

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У Генштабі зауважили, розглядатимуться всі резюме, незалежно від того, чи кандидат вже проходить службу у військах, чи ще лише планує приєднатися до війська.

Пропонують роботу за наступними напрямами:

розробка та прототипування (R&D);

інжиніринг;

програмування;

розробка автоматизованих систем;

робота зі штучним інтелектом тощо.

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У резюме обов’язково потрібно вказати:

ПІБ;

контактні дані;

цивільну освіту;

військову освіту (за наявності);

військове звання (за наявності);

підрозділ та посаду де проходите службу (за наявності);

знання мов;

досвід роботи за напрямом;

вміння та навички роботи у сфері діяльності;

іншу важливу інформацію (за необхідності).

Резюме потрібно надіслати на електронну адресу innovation@post.mil.gov.ua

Після розгляду резюме з кандидатом зв’яжеться представник ЗСУ для уточнення деталей та надасть пропозиції щодо подальшого проходження служби в підрозділах ЗСУ.

Нагадаємо, станом на січень 2025 року у 50 найбільших IT-компаніях України працює 79,4 тис. фахівців.

У другому півріччі 2024 року їхня кількість скоротилася на 1118 осіб (1,4%), що є одним із найменших рівнів відтоку з початку повномасштабного вторгнення.

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