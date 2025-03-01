У ЗСУ відкриті вакансії у сфері IT, робототехніки та штучного інтелекту: які вимоги до кандидатів — Finance.ua
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У ЗСУ відкриті вакансії у сфері IT, робототехніки та штучного інтелекту: які вимоги до кандидатів

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У ЗСУ відкриті вакансії у сфері IT, робототехніки та штучного інтелекту: які вимоги до кандидатів
У ЗСУ відкриті вакансії у сфері IT, робототехніки та штучного інтелекту: які вимоги до кандидатів
Збройні Сили України оголосили набір фахівців у сфері IT, роботизації та штучного інтелекту. Вакансії відкриті як для військових, так і для цивільних спеціалістів.
Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Вимоги до кандидатів

Зазначається, що перевагу надаватимуть фахівцям, які мають знання та практичний досвід роботи у сфері інформатизації, робототехніки чи штучного інтелекту.
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У Генштабі зауважили, розглядатимуться всі резюме, незалежно від того, чи кандидат вже проходить службу у військах, чи ще лише планує приєднатися до війська.
Пропонують роботу за наступними напрямами:
  • розробка та прототипування (R&D);
  • інжиніринг;
  • програмування;
  • розробка автоматизованих систем;
  • робота зі штучним інтелектом тощо.
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У резюме обов’язково потрібно вказати:
  • ПІБ;
  • контактні дані;
  • цивільну освіту;
  • військову освіту (за наявності);
  • військове звання (за наявності);
  • підрозділ та посаду де проходите службу (за наявності);
  • знання мов;
  • досвід роботи за напрямом;
  • вміння та навички роботи у сфері діяльності;
  • іншу важливу інформацію (за необхідності).
Резюме потрібно надіслати на електронну адресу innovation@post.mil.gov.ua.
Після розгляду резюме з кандидатом зв’яжеться представник ЗСУ для уточнення деталей та надасть пропозиції щодо подальшого проходження служби в підрозділах ЗСУ.
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Нагадаємо, станом на січень 2025 року у 50 найбільших IT-компаніях України працює 79,4 тис. фахівців.
У другому півріччі 2024 року їхня кількість скоротилася на 1118 осіб (1,4%), що є одним із найменших рівнів відтоку з початку повномасштабного вторгнення.
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За матеріалами:
Finance.ua
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