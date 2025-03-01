У ЗСУ відкриті вакансії у сфері IT, робототехніки та штучного інтелекту: які вимоги до кандидатів — Finance.ua

У ЗСУ відкриті вакансії у сфері IT, робототехніки та штучного інтелекту: які вимоги до кандидатів
Збройні Сили України оголосили набір фахівців у сфері IT, роботизації та штучного інтелекту. Вакансії відкриті як для військових, так і для цивільних спеціалістів.
Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.
Вимоги до кандидатів
Зазначається, що перевагу надаватимуть фахівцям, які мають знання та практичний досвід роботи у сфері інформатизації, робототехніки чи штучного інтелекту.
У Генштабі зауважили, розглядатимуться всі резюме, незалежно від того, чи кандидат вже проходить службу у військах, чи ще лише планує приєднатися до війська.
Пропонують роботу за наступними напрямами:
- розробка та прототипування (R&D);
- інжиніринг;
- програмування;
- розробка автоматизованих систем;
- робота зі штучним інтелектом тощо.
У резюме обов’язково потрібно вказати:
- ПІБ;
- контактні дані;
- цивільну освіту;
- військову освіту (за наявності);
- військове звання (за наявності);
- підрозділ та посаду де проходите службу (за наявності);
- знання мов;
- досвід роботи за напрямом;
- вміння та навички роботи у сфері діяльності;
- іншу важливу інформацію (за необхідності).
Резюме потрібно надіслати на електронну адресу innovation@post.mil.gov.ua.
Після розгляду резюме з кандидатом зв’яжеться представник ЗСУ для уточнення деталей та надасть пропозиції щодо подальшого проходження служби в підрозділах ЗСУ.
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