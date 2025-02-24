За перші місяці 2025 українці задонатили майже стільки ж, як за весь 2023 рік — Finance.ua

За перші місяці 2025 українці задонатили майже стільки ж, як за весь 2023 рік Сьогодні 12:01 — Особисті фінанси

За перші місяці 2025 українці задонатили майже стільки ж, як за весь 2023 рік, freepik

У 2024 році три найбільші благодійні фонди України зібрали понад 24 млрд грн. Це на 28% більше, ніж у 2023 році. 73% усіх донатів зібрала платформа United24.

Про це свідчать дані Опендатабот.

«24,1 млрд грн зібрали 3 найбільші благодійні фонди України торік. Це на 28% більше, ніж у 2023 році. Загалом 93 млрд грн зібрали Повернись живим, Фонд Притули та United24 за 3 роки повномасштабної війни (станом на лютий 2025)», — сказано в повідомленні.

Інфографіка: Опендатабот

United24 зібрала найбільше донатів минулого року: 17,5 млрд грн. 92% усіх пожертв, зібраних цією платформою, було спрямовано на підтримку ЗСУ. Загалом за 3 роки великої війни United24 зібрав 70 млрд грн. Варто зауважити, що до травня 2022 пожертви надходили на спецрахунок НБУ. Надалі ці кошти акумулювались та спрямовувались на допомогу ЗСУ фондом United24.

4,4 млрд грн або ж 18% від загального обсягу донатів минулого року вдалось зібрати фонду «Повернись живим». Загалом цей фонд за 3 роки повномасштабної зібрав 15 млрд грн.

Ще 2,1 млрд грн пожертв акумулював фонд Сергія Притули за 2024 рік. За три роки повномасштабної війни фонд зібрав 8,5 млрд грн.

Інфографіка: Опендатабот

Рекордним місяцем торік виявився грудень. Так, United24 зібрав 61% від суми за рік. Фонд «Повернись живим» зібрав за грудень 27,5% від суми за рік. Варто зазначити, що за перші місяці 2025 фондам задонатили майже стільки ж, як за весь 2023 рік: 15,7 млрд грн проти 18,7 млрд грн.

Водночас Нова пошта перевезла 63 920 тонн гуманітарних вантажів у 1,9 млн посилках. У перший рік повномасштабної війни, в середньому, щомісяця пересилали 20 тис. посилок загальною вагою 1,8 т, але минулоріч середній місячний показник помітно виріс — до 160 тис. посилок вагою 5,3 т на місяць.

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Рекордсменом знову став грудень: за цей місяць торік Нова пошта перевезла 216 789 посилок допомоги вагою 7 203 т.

Загалом за 3 роки повномасштабної війни Нова Пошта перевезла 3,1 млн посилок з гуманітарною допомогою загальною вагою 118,2 тонни. Зазначимо, що Гуманітарна Нова пошта працює від початку російсько-української війни — з 2014 року. Загалом за 10 років було здійснено 3 439 479 гуманітарних відправлень загальною вагою 138 428 т.

Інфографіка: Опендатабот

Найчастіше на фронт відправляють деталі для дронів, техніку (планшети, рації, зарядні станції, ретранслятори тощо), автозапчастину та автомобільні шини тощо. Найбільше допомоги наразі надіслано з Київщини, Львівщини та Дніпропетровщини. А левова частка надсилань їде на Донеччину, Харківщину та Дніпропетровщину.

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