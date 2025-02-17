За січень на спецрахунок НБУ задонатили майже стільки, як за увесь 2024 (інфографіка) — Finance.ua

За січень на спецрахунок НБУ задонатили майже стільки, як за увесь 2024 (інфографіка) Сьогодні 14:00 — Казна та Політика

За січень на спецрахунок НБУ задонатили майже стільки, як за увесь 2024 (інфографіка)

За січень та 11 днів лютого 2025 року на спеціальний рахунок, який Національний банк відкрив у перші дні великої війни для збору коштів на потреби Сил Оборони, надійшло 15 млрд грн (в еквіваленті національної валюти).

Про це НБУ повідомив у відповідь на запит ЕП.

Обсяг донатів на спецрахунок НБУ від початку 2025 року майже зрівнявся з обсягом, який Україна залучила за весь 2024 рік та вже перевищив обсяг донатів за весь 2023 рік.

«Кошти надходили як від громадян та підприємств України, так і від міжнародної спільноти, зокрема зі США, Великої Британії, Німеччини, Швеції, Фінляндії, Польщі, Швейцарії, Норвегії, Австралії, Франції, Канади, Болгарії, Гонконгу та ще багатьох країн світу», — пояснюють в НБУ.

Водночас у регуляторі зазначили, що не ведуть статистику надходжень у розрізі конкретних країн, а також юридичних чи фізичних осіб.

Відповідно до щоденної статистики надходжень коштів на спецрахунок, 31 грудня 2024 року на спецрахунок НБУ надійшло 3,89 млрд грн (вони обліковуються 1 січня 2025 року), а протягом січня було здійснено ще декілька великих траншів донатів. Зокрема, 27 січня — 1,18 млрд грн, 28 січня — 8,42 млрд грн, 29 січня — 2,04 млрд грн.

Протягом лютого 2025 року на спецрахунок НБУ надійшов ще один великий донат — 3,27 млрд грн, які зарахували 5 лютого. Усі суми вказані у гривневому еквіваленті, хоча самі зарахування здійснювалися у різних валютах.

НБУ не стали уточнювати, хто саме задонатив мільярди гривень на спецрахунок, відкритий для підтримки Збройних Сил України у січні.

«НБУ не веде статистику в розрізі країн та не відслідковує кількість надходжень за типом донатера. Банки-кореспонденти, в яких відкриті рахунки НБУ, можуть акумулювати кошти впродовж дня і зараховувати на коррахунок Національного банку загальною сумою», — відповіли там.

Економічна Правда За матеріалами:

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