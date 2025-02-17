За січень на спецрахунок НБУ задонатили майже стільки, як за увесь 2024 (інфографіка) — Finance.ua

За січень на спецрахунок НБУ задонатили майже стільки, як за увесь 2024 (інфографіка)
За січень та 11 днів лютого 2025 року на спеціальний рахунок, який Національний банк відкрив у перші дні великої війни для збору коштів на потреби Сил Оборони, надійшло 15 млрд грн (в еквіваленті національної валюти).
Про це НБУ повідомив у відповідь на запит ЕП.
Обсяг донатів на спецрахунок НБУ від початку 2025 року майже зрівнявся з обсягом, який Україна залучила за весь 2024 рік та вже перевищив обсяг донатів за весь 2023 рік.
«Кошти надходили як від громадян та підприємств України, так і від міжнародної спільноти, зокрема зі США, Великої Британії, Німеччини, Швеції, Фінляндії, Польщі, Швейцарії, Норвегії, Австралії, Франції, Канади, Болгарії, Гонконгу та ще багатьох країн світу», — пояснюють в НБУ.
Водночас у регуляторі зазначили, що не ведуть статистику надходжень у розрізі конкретних країн, а також юридичних чи фізичних осіб.
Відповідно до щоденної статистики надходжень коштів на спецрахунок, 31 грудня 2024 року на спецрахунок НБУ надійшло 3,89 млрд грн (вони обліковуються 1 січня 2025 року), а протягом січня було здійснено ще декілька великих траншів донатів. Зокрема, 27 січня — 1,18 млрд грн, 28 січня — 8,42 млрд грн, 29 січня — 2,04 млрд грн.
Протягом лютого 2025 року на спецрахунок НБУ надійшов ще один великий донат — 3,27 млрд грн, які зарахували 5 лютого. Усі суми вказані у гривневому еквіваленті, хоча самі зарахування здійснювалися у різних валютах.
НБУ не стали уточнювати, хто саме задонатив мільярди гривень на спецрахунок, відкритий для підтримки Збройних Сил України у січні.
«НБУ не веде статистику в розрізі країн та не відслідковує кількість надходжень за типом донатера. Банки-кореспонденти, в яких відкриті рахунки НБУ, можуть акумулювати кошти впродовж дня і зараховувати на коррахунок Національного банку загальною сумою», — відповіли там.
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