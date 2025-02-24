Скільки заробляють аналітики та фахівці з Data Science в українському IT — Finance.ua

Скільки заробляють аналітики та фахівці з Data Science в українському IT Сьогодні 14:05 — Особисті фінанси

Скільки заробляють аналітики та фахівці з Data Science в українському IT

У сфері Data Science/Engineering/ML/AI найвища медіанна зарплата у Data Engineers ($3610). Передусім завдяки виcокій частці досвідчених фахівців — 41% Data Engineers мають більш як п’ять років досвіду за своєю спеціалізацією.

Схожа ситуація у BI Engineers. Їхня медіанна зарплата $3000, передусім через високу частку досвідчених фахівців. 63% BI Engineers мають понад п’ять років досвіду.

Усі зарплати вказано в доларах США після сплати податків («чистими»). Про це свідчать результати опитування від DOU, що проводилося в грудні 2024 року.

Частка досвідчених спеціалістів серед Data Scientists дещо нижча, ніж серед Data Engineers і BI Engineers, тому й медіанна зарплата нижча ($2750). Схожа ситуація у Machine Learning Engineers ($1910) та AI Engineers ($2000).

Аналітики переважно отримують менше, ніж фахівці з Data Science/Engineering/ML/AI.

Найвищі медіанні зарплати у Business Analyst ($2500), Product Analyst ($2300) і System Аnalyst ($2200).

Висока медіана у Business Analyst і System Аnalyst пояснюється високою часткою досвідчених фахівців. 51% ВА та 61% System Аnalysts працюють за своєю спеціальністю понад п’ять років.

Product Analysts готові платити більше — у них найвищі серед аналітиків зарплати в розрахунку на рік досвіду.

Дещо нижчі медіани у Data Analysts ($1500), Marketing Data Analysts ($1550) і Financial Analysts ($1500) — передусім через велику частку початківців. Понад 40% цих фахівців мають менше як три роки досвіду.

Динаміка зарплат

Зарплати Data Engineers усіх тайтлів дещо впали після літнього зростання і повернулися на рівень зими минулого року.

Медіана Junior Data Scientist без змін, а зарплати Middle Data Scientist відновилися після літнього падіння. Стало менше фахівців рівня Senior+ (з 46% до 28%), через що зарплати Data Scientists знизилися.

Падіння в зарплатах ML Engineers передусім пов’язане зі зростанням частки фахівців з досвідом до трьох років (36% зараз проти 20% влітку 2024 року).

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У зарплатах аналітиків є тенденції до зростання. Після зниження, яке почалося рік тому, зросла медіана у Senior Business Analysts. Зарплати Junior BA теж дещо відновилися після падіння влітку. Поступово зростають зарплати Middle Data Analysts.

За досвідом фахівців

Медіанні зарплати спеціалістів з Data Science/Engineering/ML/AI та аналітиків з досвідом роботи до трьох років зараз майже не відрізняються.

Проте фахівці з Data Science/Engineering/ML/AI з досвідом 3−4 роки вже заробляють на 35% більше за аналітиків, а з досвідом 5−15 років — на 55% більше. Серед спеціалістів з досвідом понад 15 років різниця менша, проте теж суттєва — 20%.

Медіанні зарплати Data Engineers і Data Scientists з однаковим досвідом схожі. Data Engineers з досвідом до шести років отримують дещо більше, ніж Data Scientists. Серед фахівців з більш ніж п’ятьма роками досвіду тенденція протилежна — медіана Data Scientists дещо вища, ніж у Data Engineers.

Business Analysts і Data Analysts з однаковим досвідом теж мають схожі медіанні зарплати. А медіана Product Analysts, які працюють 3−5 років, помітно вища, ніж у BA та Data Analysts з таким же досвідом роботи.

За розміром компанії

У великих компаніях з 200+ співробітниками більше досвідчених фахівців, завдяки чому медіанні зарплати тут вищі. Наразі ми не бачимо відмінностей між зарплатами айтівців однакової спеціалізації та досвіду в компаніях різного розміру.

За містами

Суттєвої різниці в зарплатах фахівців з даних у Києві та у Львові немає.

В Одесі медіанна зарплата аналітиків дещо вища, ніж в інших містах (мають досвід шість років проти п’яти у всіх містах загалом). У Харкові і Дніпрі — нижча, через менший досвід роботи (чотири роки проти п’яти).

Зарплати фахівців за кордоном

Спеціалісти з Data Science/Engineering/ML/AI за кордоном отримують у середньому на 15% більше, ніж в Україні. Аналітики — на 19% більше.

Найбільше фахівців, які працюю з даними, зараз живе у Польщі (39%). Далі — Німеччина і Болгарія (по 7%) та Іспанія (6%).

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