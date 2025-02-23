Як змінився найм у топових IT-компаніях України (інфографіка) — Finance.ua

Як змінився найм у топових IT-компаніях України (інфографіка) Сьогодні 10:07

Як змінився найм у топових IT-компаніях України (інфографіка), Фото: freepik

Станом на січень 2025 року у 50 найбільших IT-компаніях України працює 79,4 тис. фахівців. У другому півріччі 2024 року їхня кількість скоротилася на 1118 осіб (1,4%), що є одним із найменших рівнів відтоку з початку повномасштабного вторгнення.

Про це йдеться у дослідженні Dou.

Усього за минулий рік у ТОП-50 мінус 2,4 тисячі фахівців, тоді як 2023 року було зменшення на 10 тисяч людей.

Кількість технічних фахівців у компаніях ТОП-50 за пів року зменшилася на 901 фахівця, або на 1,5%.

Причини відпливу фахівців

Майже половина компаній вказали однією з причин відпливу легалізацію за кордоном релокованих фахівців.

Ще в 10 звільнялися спеціалісти на бенчі, шість компаній зачепила реструктуризація.

За даними дослідження, у минулому півріччі компанії частіше запускали нові продукти або розвивали поточні (12 проти 8 у першому півріччі 2024-го). Ще шість компаній вийшли на міжнародні ринки.

У яких компаніях збільшується та зменшується кількість ІТ-фахівців

У другому півріччі 2024 року компанії пожвавили найм: взяли на роботу 7, 2 тисячі айтівців. Це на 1, 7 тисячі більше, ніж у першому півріччі.

Сервісні компанії посилили найм більш ніж на половину.

Після літніх змін ( Ajax Systems тоді вийшла на 4-те місце) п’ятірка найбільших IT-компаній стабільна. Проте позитивну динаміку приросту, як і раніше, показує поки що тільки Ajax Systems — плюс 489 фахівців за пів року.

ТОП-5 найбільших IT-компаній України:

EPAM — 9 570 спеціалістів (-30 за пів року); SoftServe — 7 279 спеціалістів (-56); GlobalLogic — 5 660 спеціалістів (-366); Ajax Systems — 4 160 спеціалістів (+749); Luxoft — 3 200 спеціалістів (-200).

Лідери зростання

16 компаній збільшили кількість фахівців у другому півріччі 2024-го. Ще три залишилися на тому ж рівні.

З тих, хто мав позитивну динаміку, 9 продуктових компаній, 3 гібридні і 4 сервісні та аутстаф (Modus X, N-iX, SPD Technology та ALLSTARSIT).

Лише три компанії зросли на понад 100 фахівців за пів року.

Лідером зростання минулого півріччя стала Ajax Systems.

Nova Digital зросла за пів року на половину — плюс 323 фахівці. Це зумовлено посиленою диджиталізацією та експансією на нові ринки компаній у складі групи NOVA, а також розробкою власних IT-продуктів для зовнішнього ринку.

Найбільш затребувані спеціалісти: Project Managers, Business Analysts, DevOps, QA.

Від Wix не має офіційних даних, однак відомо, що компанія наймає в Україні і нещодавно анонсувала відкриття дизайн-хабу в Києві і пошук 50 нових спеціалістів.

Довідка Finance.ua:

У 2024 році пошук роботи в українському IT в середньому тривав 4−6 тижнів. Це менше, ніж у 2023 році, але значно більше порівняно з «довоєнним» часом, коли роботу можна було знайти за 1−2 тижні;

за даними DOU, початківців в ІТ за останні 10 років суттєво поменшало, нині їх всього 24%. А з-поміж українських розробників — лише 14%. Найчастіше новачки шукають вакансії на DOU, Djinni та в LinkedIn. Деякі спеціалісти знаходять роботу за місяць, а деякі витрачають на пошуки і до восьми місяців;

обсяг річного ІТ-експорту у 2024-му вдруге за останні роки не зріс, а впав — на понад 4%. Також зменшилася частка IT в загальному експорті послуг. Лідером серед країн, що забезпечували виторг ІТ-галузі у 2024 році, залишаються Сполучені Штати Америки. Вони надали $2,397 млрд валютних надходжень Україні. Це 37,2% обсягів усього IT-експорту. Далі йде Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії — 8,8%, або $564,98 млн.

Dou За матеріалами:

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