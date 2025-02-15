Зарплати українських розробників ігор зросли: медіана вперше перевищила рівень 2021 року — Finance.ua

Зарплати українських розробників ігор зросли: медіана вперше перевищила рівень 2021 року Сьогодні 17:26 — Особисті фінанси

Зарплати українських розробників ігор зросли: медіана вперше перевищила рівень 2021 року, Фото: freepik

За останні півроку медіана зарплат в українському геймдеві зросла на $200, вперше перевищивши рівень грудня 2021 року.

Про це йдеться в опитуванні українських ІТ-фахівців, передає DOU.

Читайте також Скільки айтівців працюють на кількох роботах одночасно (інфографіка)

Різниця між показниками лютого і червня 2024 року була лише $5, а ось за останні пів року медіана зросла на $200 і фактично є рекордною за весь час спостережень.

Хто заробляє найбільше

Зазначається, що зарплати софтвер інженерів все ще нижче менеджерських, однак тепер різниця мінімальна — лише $10.

Серед софтвер інженерів найбільше в геймдеві заробляють ті, хто працює з TypeScript — $4000. Далі йде Python та Java.

У червні 2024 року першою була Java — медіанна зарплата у цих спеціалістів складала тоді $4750.

Водночас, найпопулярнішими мовами програмування є C#/.NET, С++ та TypeScript.

Медіана зарплати софтвер інженерів рівня сеньйор в геймдеві майже зрівнялася з медіаною зарплати таких спеціалістів в IT — різниця складає лише $20.

Читайте також Британець готовий викупити сміттєзвалище в надії знайти жорсткий диск із 8000 біткоїнів

Медіана зарплати тестувальників рівня сеньйор у понад чотири рази вища, ніж зарплата тестувальників рівня джуніор — відповідно $2950 та $700.

Медіана зарплат у геймдизайні знову знизилась, але не так драматично, як раніше: з лютого по червень 2024 року цей показник впав майже на 10% — з $1800 до $1625. Зараз же зарплати тут стали менше лише на $25.

Медіанні зарплати софтвер інженерів в геймдеві сягнули $2950 проти $3300 загалом в ІТ — з попередньої аналітики розрив зменшився — у червні 2024 року в геймдеві SE мали медіану $2610, а в IT — $3500.

Якщо ж говорити про окремі рівні, то:

медіана для сеньйорів в IT сягає $4500, у геймдеві — $4480;

медіана для мідлів в IT становить $2450, в геймдеві — $1950;

медіана для джуніорів в IT сягає $900, в геймдеві — $760.

Портрет розробників ігор

Якщо ж описувати портрет фахівців в українському геймдеві, то медіанний вік тут лишився на рівні 30 років.

Читайте також Скільки заробляють українські розробники за кордоном (інфографіка)

Найбільша медіана віку у категорії General Leadership — 39, а одразу за нею йдуть DevOps та Tech Leadership — по 37). «Наймолодшими» стали фахівці з продажів — 27 і QA — 28 років.

А ще серед тих, хто проходив опитування збільшилася частка жінок. У червні було 69,6% чоловіків та 30,4% жінок, а зараз — відповідно 65,4% та 34,4%.

Найчастіше вони працюють за напрямками HR — серед них майже 85% жінок, Art/Animation — понад 45% та QA — 31%.

Читайте також Скільки заробляють українські розробники (інфографіка)

Майже половина розробників ігор мешкають в Києві — 44,1%. У Львові мешкає 9% опитаних. А от Дніпро продемонстрував зростання — з 5,2% до 6,5%.

У більшості опитаних технічні спеціалізації: понад 27% становлять софтвер інженери, 15% — тестувальники, 19,5% — арт-напрямок, а також 8,5% мають спеціалізацію «геймдизайн».

Читайте також У США створили інтерактивну мапу зарплат IT-розробників: як це працює

Серед нетехнічних фахівців найбільше менеджменту — 7,4% та HR — 6,3%. Традиційно серед опитаних найбільше фахівців рівня Middle — 35,8% та Senior — 23,6%.

Нагадаємо, у 2024 році кожен десятий розробник у сфері відеоігор втратив роботу, що стало рекордним показником для галузі. Індустрія продовжує стикатися зі скасованими проєктами, закриттям студій та іншими викликами.

В українському IT найлегше знайти роботу для кандидатів без досвіду у технічній підтримці (Support), а для сеньйорів — у Data Science. Без урахування досвіду роботи легше знайти роботу для Lead Generation.

Dou За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.