Скільки заробляють українські розробники (інфографіка) — Finance.ua

Скільки заробляють українські розробники (інфографіка) Сьогодні 11:01 — Особисті фінанси

Скільки заробляють українські розробники (інфографіка)

Зарплати розробників продовжують знижуватися: медіанна зарплата за пів року знизилась на 6%. Падіння відбувається у фахівців усіх тайтлів, проте зарплати розробників з досвідом від 10 років стабільні.

Про це свідчать результати опитування DOU. Усі зарплати вказано в доларах США після сплати податків («чистими»).

Медіанні зарплати розробників 2011—2024, Інфографіка: DOU

Медіанні зарплати

Зарплати розробників продовжують знижуватися. Пів року тому найбільше падіння було у Team Lead, а зарплати найбільш досвідчених розробників — рівня Tech Lead та Architect — зростали.

Нині тенденція змінилася: знизилися медіанні зарплати Tech Lead (-$100) та Architect (-$325), а також у фахівців рівня Senior (-$200 за пів року). Зарплати Team Lead за останні пів року без змін.

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Медіанна зарплата спеціалістів рівня Middle знизилась на $50 після року стабільності. Поступово знижується і медіанна зарплата розробників рівня Junior (-$35 за останні пів року та -$50 за останній рік).

Інфографіка: DOU

За квартилями

Збільшується розкид зарплат (різниця між найнижчими та найвищими зарплатами) у найдосвідченіших розробників: Team Lead, Tech Lead та Architect. Передусім це відбувається через зниження зарплат у першому та другому квартилях. Зарплати найоплачуваніших фахівців — третій квартиль — за пів року не змінилися.

10% розробників заробляють від $6250, 1% — понад $10K.

Інфографіка: DOU

За досвідом роботи

Зниження медіанних зарплат відбулося як у початківців, так і у досвідчених розробників. Найбільше падіння — у розробників з досвідом 4−5 років (мінус $200−300 проти літа 2024 року). Не змінилася медіанна зарплата фахівців, у яких понад 10 років досвіду в ІТ ($5000).

Інфографіка: DOU

За містами

У Києві та Львові медіанні зарплати розробників теж знизилися. У Києві — через зарплати джунів (-$50 до $950 за пів року) і сеньйорів (-$200 до $4800). У Львові — через зарплати мідлів (-$200, до $2500), сеньйорів (-$100, до $4600) та лідів (-$100, до $5700).

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Зарплати в Харкові, Дніпрі, Одесі переважно без змін. У Вінниці є тенденція до зростання медіанних зарплат.

Інфографіка: DOU

За типами компаній

Продуктові компанії, як і пів року тому, пропонують найвищі зарплати фахівцям усіх рівнів, крім Lead/Staff/Principal і вище (тут першість утримують стартапи). Проте зростання зарплат у продуктових компаніях припинилося. Медіанні зарплати фахівців рівня Middle знизилися на $150 та повернулися до рівня грудня 2023 року ($2500).

Зарплати в аутстафінгових компаніях продовжують знижуватися. За останні пів року це торкнулося фахівців рівня Senior (-$100, до $4800) та Lead/Staff/Principal і вище (-$500, до $5500). Попри це медіанні зарплати в аустафінгових компаніях залишаються одними з найвищих.

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Зупинилося падіння зарплат в аутсорсингових компаніях і стартапах, яке відбувалося в першій половині 2024 року. За останні пів року суттєвих змін у медіанних зарплатах розробників у сервісних компаніях не відбулося. Як і раніше, зарплати тут нижчі, ніж у продуктових чи аутсафінгових компаніях.

У стартапах дещо зросла медіанна зарплата найбільш оплачуваних розробників рівня Lead/Staff/Principal і вище (на $115, до $6515). Є тенденція до зростання в цих компаніях частки фахівців рівня Junior (з 23% до 28%) та зниження частки фахівців рівня Senior+ (з 50% до 43%).

Інфографіка: DOU

За спеціалізаціями

Зниження медіанних зарплат простежується в усіх спеціалізаціях розробки.

Back-end та Mobile залишаються найбільш оплачуваними спеціалізаціями, проте медіанні зарплати фахівців помітно знизилися за пів року. У Back-end найбільше падіння в зарплатах мідлів (-$200, до $2500) та фахівців рівня Lead/Staff/Principal і вище (-$250, до $5550). У мобільній розробці впали зарплати джунів (-$200, до $800), сеньйорів (-$200, до $4700) та фахівців рівня Lead/Staff/Principal і вище (-$250, до $5000).

Серед Full stack фахівців найбільше падіння в медіанній зарплаті сеньйорів (-$200, до $4300).

У Front-end падіння зарплат зупинилося, окрім фахівців рівня Lead/Staff/Principal і вище (-$150, до $5200).

Інфографіка: DOU

За мовами програмування

Медіанні зарплати в більшості мов програмування теж знизилися.

Scala залишається лідером за розміром медіанних зарплат розробників. Медіанна зарплата тих, у кого це основна мова програмування, як і пів року тому, становить $6000.

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Далі — Ruby та Go. Медіанна зарплата фахівців, які працюють з Go, помітно знизилась (-$350 за пів року), проте зарплати тих, хто пише нею, залишаються одними з найвищих.

Інфографіка: DOU

Dou За матеріалами:

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