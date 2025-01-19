Скільки заробляють українські розробники за кордоном (інфографіка) — Finance.ua

Скільки заробляють українські розробники за кордоном (інфографіка) Сьогодні 11:37 — Особисті фінанси

Скільки заробляють українські розробники за кордоном (інфографіка)

Медіанні зарплати українських розробників («чисті», після сплати податків), які нині живуть за кордоном, вищі, ніж у розробників в Україні.

Про це свідчать результати опитування DOU.

Найвідчутніша різниця в зарплатах початківців — медіанні зарплати Junior-розробників за кордоном на 28% вищі, ніж в Україні. У більш досвідчених фахівців різниця менша: у мідлів вона становить 17%, а у розробників рівня Senior+ близько 10%.

Інфографіка: DOU

За кордон частіше виїжджали досвідчені розробники: 68% з них мають тайтл Senior чи вище, проти 50% в Україні.

Інфографіка: DOU

Динаміка зарплат за мовами програмування в Україні

TypeScript. Зарплати джунів та мідлів відновилися після падіння влітку цього року і повернулися на рівень грудня 2023 року, а зарплати сеньйорів продовжують знижуватися (-$50 за пів року).

JavaScript. Падіння зарплат сеньйорів зупинилося. Зарплати мідлів після літнього падіння зросли на $100, проте не досягли рівня минулого року. Зарплати джунів теж почали знижуватися: -$100 за пів року.

C# / .NET. Зарплати сеньйорів та джунів продовжують знижуватися (-$200 та -$45 за пів року). Падіння в зарплатах мідлів зупинилося.

Java. У зарплатах сеньйорів та джунів є позитивна динаміка за останні пів року. Зарплати сеньйорів підвищилися на $100, хоча і залишаються нижчими, ніж рік тому. Зарплати джунів повернулися до $1000. Падіння зарплат мідлів продовжується (-$50 за пів року).

PHP. Зарплати досвідчених PHP-розробників продовжують знижуватися: -$125 за пів року у мідлів та -$100 у сеньйорів. Зарплати джунів не змінилися за останній рік.

Python. Після літнього падіння відновилися зарплати фахівців рівня Senior (+$100). Зарплати мідлів, навпаки, після літнього підвищення впали на $400. Зарплати джунів після літнього падіння без змін.

Kotlin. Зарплати сеньйорів без змін з грудня 2023 року. Після літнього підвищення зарплати джунів та мідлів повернулися до рівня грудня 2023 року.

C++. Зарплати сеньйорів після літнього зростання повернулися до попереднього рівня. Суттєво впали зарплати мідлів (-$233 за пів року). Зарплати джунів без змін.

Swift. Зарплати сеньйорів майже без змін з другої половини 2022 року. Зарплати мідлів після літнього зростання повернулися на попередній рівень. Є тенденція до зниження зарплат джунів.

Ruby/Rails. Зарплати сеньйорів без змін. Зарплати мідлів після літнього зростання повернулися до попереднього рівня. Зарплати джунів мають тенденцію до зниження, проте кількість відповідей недостатня для надійних висновків (12 анкет).

Go. Після літнього зростання зарплати Go-розробників повернулися на торішній рівень.

Різниця в зарплатах розробників з різним рівнем англійської зберігається. Фахівці, які краще знають цю мову, можуть отримувати на 30−60% вищі зарплати. Це не стосується джунів — наразі ми не бачимо суттєвої різниці в зарплатах початківців з різним рівнем англійської.

Скорочення зарплат сьогодні найбільш помітне у розробників з кращим знанням англійської. На противагу першому півріччю, коли зарплати знижувалися у всіх фахівців, незалежно від їхнього рівня володіння мовою.

Інфографіка: DOU

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