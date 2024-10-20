У США створили інтерактивну мапу зарплат IT-розробників: як це працює — Finance.ua
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У США створили інтерактивну мапу зарплат IT-розробників: як це працює

Технології&Авто
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Сервіс пошуку роботи Levels. fyi створив онлайн-сервіс, що дає змогу дізнатися розміри актуальних зарплат розробників у різних штатах Америки.

Як це працює

Кожен штат чи округ мають власний колір, який відповідає певній вилці зарплати айтівців. Навівши курсор на регіон, можна побачити розбивку зарплат залежно від рівня та кількості розробників, які їх отримують.
У США створили інтерактивну мапу зарплат IT-розробників: як це працює
Також сервіс має перелік компаній обраного регіону з найвищими зарплатами, з посиланнями на їхні профілі в levels. fyi та списком відкритих вакансій.
Також мапа дає змогу знайти на ній певне місто за назвою та відкалібрувати рівень зарплати у відображенні даних у відсотках — від 10% до 90%.

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Тобто якщо обрати показник 90%, то мапа буде зафарбована залежно від того, яку зарплату отримують 10% найвищих оплачуваних розробників цього регіону.
У США створили інтерактивну мапу зарплат IT-розробників: як це працює
Наразі мапа працює в тестовому режимі, даних за деякими штатами ще немає.
Поки що мапа зарплат працює ​​в бета-версії. Деякі регіони США вона не охоплює через відсутність за ними точних даних.
За матеріалами:
dev.ua
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