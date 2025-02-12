Британець готовий викупити сміттєзвалище в надії знайти жорсткий диск із 8000 біткоїнів — Finance.ua

Британець готовий викупити сміттєзвалище в надії знайти жорсткий диск із 8000 біткоїнів Сьогодні 03:15 — Криптовалюта

Британець готовий викупити сміттєзвалище в надії знайти жорсткий диск із 8000 біткоїнів, www.theguardian.com

Британець Джеймс Хауеллс уже десять років намагається відшукати жорсткий диск, на якому зберігаються біткоїни вартістю близько 31 млрд доларів. Він випадково викинув його на звалище в місті Ньюпорт ще у 2013 році.

Про це повідомляє The Guardian.

Після численних відмов з боку міської ради дозволити пошук, він розглядає можливість купівлі всього сміттєзвалища. Минулого місяця Хауеллс програв судову справу у Високому суді, намагаючись змусити міську раду Ньюпорта дозволити йому розкопки.

Однак тепер влада сама планує закрити та законсервувати полігон, а частину території використати для сонячної електростанції. У суді рада казала, що не може закрити звалище для мого пошуку, бо це зашкодить мешканцям Ньюпорта. А тепер виявляється, що вони й так планували його закрити, каже 39-річний Хауеллс.

Він додав, що вже обговорював із потенційними інвесторами можливість викупу звалища:

«Я очікував, що полігон закриють у найближчі роки, адже він уже заповнений на 80−90%, але не думав, що це станеться так швидко. Якби міська рада Ньюпорта була готова, я б розглянув можливість придбання цього сміттєзвалища в його нинішньому стані. Я вже обговорював цей варіант з інвестиційними партнерами, і це питання залишається відкритим», — зазначив Хауеллс.

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Ховеллс втратив доступ до своїх біткоїнів у 2013 році, коли випадково поклав жорсткий диск у чорний пакет під час прибирання в офісі. Його тодішня партнерка, за його словами, сплутала цей пакет зі сміттям і віднесла його на звалище.

Чоловік швидко зрозумів помилку, але з того часу йому так і не дозволили шукати диск. Міська рада Ньюпорта стверджує, що після потрапляння на звалище диск став її власністю.

У січні суддя ухвалив рішення на користь влади, визнавши, що Ховеллс не має права його шукати. Міська рада Ньюпорта відмовилася коментувати ситуацію.

УНН За матеріалами:

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